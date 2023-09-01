От «комсомольца» до «собутыльника»: история самой популярной перестроечной газеты в Куйбышеве

Долгие годы "Волжский комсомолец" был заурядной газетой обкома ВЛКСМ

95 лет назад, 1 сентября 1928 года в Самаре вышел в свет первый номер газеты «Средневолжский комсомолец». «КП-Самара» вспоминает историю существования, невероятного взлета популярности и тихого исчезновения издания.

«Социальный лифт»

«Средневолжский комсомолец» (вскоре после открытия сменивший название на «Волжский комсомолец») был печатным органом Куйбышевского обкома ВЛКСМ. Долгие годы газета была ничем не примечательным партийным рупором, «младшей» из трех сестер куйбышевской прессы. У обкома КППС была «Волжская коммуна», у горкома КПСС - «Волжская заря», у обкома ВЛКСМ - «Волжский комсомолец».

Собственно, «социальный лифт» пишущего журналиста в Куйбышеве обычно стартовал как раз со второго этажа Дома печати, где размещалась редакция «Комсомольца». По мере развития карьеры сотрудник переходил в противоположное крыло — в «Зарю», а после поднимался на третий этаж — в «Коммуну».

Но так было до начала перестроечных времен, когда «Волжский комсомолец» вдруг обрел бешеную популярность. Пока остальные СМИ пользовались словом «гласность», произносимым с высоких трибун, только в качестве риторики, «комсомольцы» восприняли его в буквальном смысле.

Отставка Муравьева, яйцо динозавра

В 1988 году в Куйбышеве случилось невиданное — тысячи горожан собрались на площади Куйбышева на митинг с требованием отставки тогдашнего первого секретаря обкома КПСС Муравьева. Во все СМИ (которых, напомним, было всего три плюс радио и телевидение) вышла разнарядка сделать вид, что этого события не было совсем. Но «Волжский комсомолец» рискнул и выпустил статью об этом, снабдив показательной фотографией с заполоненной народом площадью. И… ничего ему за это не было, а вот Муравьева с поста сняли.

Легендарный номер "Волжского комсомольца" с отчетом об "антимуравьевском" митинге

Горожане же нарасхват стали покупать газету в которой «писали правду». К тому же она поменяла формат, превратилась в еженедельник и стала выпускаться в двуцветном варианте, выгодно отличаясь в газетных киосках от привычных черно-белых изданий.

Дикий эффект производили первоапрельские розыгрыши «Волжского комсомольца». Люди передавали из рук в руки вырезки газеты с «реальными» фотографиями снежного человека в ботаническом саду, найденного строителями огромного яйца динозавра размером с башенный кран, опустевшего парка имени Гагарина, из которого «угнали» самолет «Антошка»…

Одно время в городских автобусах ввели двухразовые талоны на проезд («в целях экономии бумаги»), которые надо было компостировать с двух сторон. «Комсомольцы» 1 апреля сообщили о введении 4-разовых талонов с инструкцией «Компостировать по часовой стрелке». В киосках по продаже талонов киоскеры вынуждены были вывешивать объявления: «По вопросу приобретения 4-разовых талонов обращаться в редакцию «Волжского комсомольца».

Разборки с бандитами, депутатами и партийцами

Газета освещала события, которые, понятное дело, игнорировала «Коммуна» - например, рок-фестивали. В ней писали не казенным публицистическим языком, а живым и человеческим, порой саркастическим и язвительным, на грани фола. Из-за чего некоторые герои публикаций совершенно всерьез приходили в редакцию «на разборки». Однажды депутат какого-то совета реально устроил драку с журналистом в кабинете. Другого корреспондента спасло отсутствие на рабочем месте в момент, когда с ним пришли разбираться ребята из секции единоборств.

Газета воспитывала и новые кадры. В ней пару лет выходила вкладка «Акселерат», выпускаемая силами юных корреспондентов. Именно там начинал свой путь в журналистике и автор этих строк.

Какое-то время обком ВЛКСМ пытался «приструнить» распоясавшихся «комсомольцев», требуя писать отчеты с партийных мероприятий. Редакция изящно разрешила противостояние. Газета опубликовала кондовый отчет с заседания комитета ВЛКСМ на полполосы, в середину его вставив просьбу к читателям: «Если вы дочитали до этого места, позвоните, пожалуйста, в обком по такому-то телефону — пусть посчитают, сколько вас». Был один или два звонка, после чего потуги со стороны партийцев прекратились.

На сайте коллекционеров номер "Волжского комсомольца" 32-летней давности продается за 650 рублей

Деградация и исчезновение

Все это было красиво и феерично, но когда ВЛКСМ прекратил содержать «Волжский комсомолец», стало банально нечем платить зарплату и гонорары. К тому же на волне переименований в 1991 году тогдашний редактор газеты Александр Соколов затеял ребрендинг, чтобы отмежеваться от «советского наследия».

Издание стало называться «Вольнодумец», что вызвало недоумение и насмешки. Конкуренты (уже начавшие возникать в больших количествах) вытащили толкование слова «Вольнодумец» якобы из словаря Даля: «гуляка, бродяга», что не соответствовало правде, но кто ж полез бы проверять?

Сделавшие изданию репутацию журналисты разбежались по новым газетам, оставшиеся не видели зарплаты полгода. Часть редакции, чтобы выжить, начала выпускать «на коленке» юмористическое приложение к «Вольнодумцу» под названием «Собутыльник» с анекдотами и карикатурами.

Через банкротство и образование нового юрлица газету пытались возродить под брендом «Волжский комсомолец сегодня», но деградация уже была необратима, и газета тихо сошла на нет — никто даже не знает, когда вышел последний номер, это было никому не интересно. Новое время требовало новой прессы.