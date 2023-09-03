В школе под Самарой набрали 31 первый класс: букв алфавита хватило, руководство придумало особую нумерацию

В этом году в образовательном центре под Самарой поставили рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

930 первоклашек на школьной линейке – в этом году в образовательном центре под Самарой поставили рекорд, набрали 31 первый класс! Скептики принялись бурчать: вот до чего доводит нехваток школ, бедные дети. Журналисты Комсомолки на линейке побывали и выяснили: родители и дети счастливые, учителя тоже рады. Школа находится в новом районе, здесь часто покупают квартиры семьи с детьми, много многодетных. А что, садик и школа под боком – почему бы не заняться улучшением демографической ситуации. И вот сейчас – первоклассный бум, никого из детей в другие районы учиться не отправили, взяли всех. Но о тесноте речи не идет: пять лет назад в районе построили крупный образовательный центр, у которого есть три корпуса с начальными отделениями. Так что 930 детей разделены между ними - в каждом по 300 человек с хвостиком. 9-10 первых классов в одном здании – обошлись буквами до К. Буквенные обозначения в каждом корпусе свои, т. е. к литеру класса добавляется номер корпуса: 1-й А-1, 1-й А-2, 1-й А-3. Вот такой школьный морской бой!

Учителя толпе школьников тоже радуются. Виктория Козлова – учительница начальных классов, пришла в школу в этом году. Сейчас она классный руководитель 1Е-1 класса.

- Первой эмоцией был восторг! В моем детстве о таких школах можно было только мечтать! Мне нравится, когда школа «кипит», в ней и учиться и работать интересно! Все мои ребята на линейке спрашивали: «когда мы уже пойдем в наш класс?». Я впервые вижу у детей такое отношение к школе!

Наталья Пензина, мама первоклассницы Софьи из 1 Б класса, рассказала, что школа ей безумно нравится и не только потому, что новая и здесь не надо будет каждый год сдавать на ремонт.

- Если бы в нашем детстве были такие красивые и интересные школы мы все учились бы лучше, - смеется Наталья Юрьевна, - за безопасность детей в таком огромном здании совершенно спокойна. Нам провели экскурсию, и все показали. Скоро в эту же школу пойдет и наш второй ребенок.

К таким площадям просится карта на каждом этаже с указаниями «Вы находитесь здесь» или «Чтобы пройти в кабинет воспользуйтесь следующим маршрутом…», но директор школы Владимир Кильдюшкин, уверен, что в его учебном заведении дети не потеряются.

- Карты у нас нет, во-первых, нужно понимать, что первоклашки никуда не ходят. Их утром в определенном месте в школьном дворе встречает учитель и заводит в класс, а после занятий сдает на руки родителям. Запасные выходы на случай ЧП находятся непосредственно вблизи кабинетов начальных классов. А в третьем классе, здесь вы правы, мы проводим «Морскую игру», где дети наряжаются в флибустьеров и учатся «захватывать» школу, чтобы, когда в пятом классе они начнут ходить по кабинетам, знали где что находится.

С учителями проблем по словам директора нет, даже на такую толпу учеников. Есть хитрость: школа хоть и находится в 30 минутах езды от центра Самары, считается сельской, и педагоги получают 25% надбавки, при этом работая в очень современных условиях. Так что некоторых удается переманить даже из города.