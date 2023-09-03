«Истекала кровью и звала на помощь»: в Тольятти мужчина из ревности попытался убить бывшую возлюбленную

Мужчина очень ревновал красивую и яркую возлюбленную Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером 2 сентября 2023 года на улице Механизаторов в Тольятти произошло ЧП. Мужчина напал на свою бывшую сожительницу и нанес ей удар острым предметом в область живота. Девушка выжила и смогла позвать на помощь прохожих. Журналист «КП-Самара» поговорила с одним из очевидцев вооруженного семейного конфликта и узнала подробности страшного ЧП.

В тот вечер общественный деятель по вопросам ЖКХ Дмитрий Ревякин шел на встречу с электоратом и услышал женский крик. Навстречу мужчине, спотыкаясь, выбежала девушка. Дмитрий увидел, что пострадавшая держится за живот, а ее одежда вся в крови.

- Я уложил девушку на тротуар и начал вызывать скорую помощь и полицию. В это время подошли еще две женщины, которые предложили свою помощь. Пока мы ждали медиков, я узнал, что пострадавшую зовут Анна, - вспоминает тольяттинский общественник.

Анна рассказала спасителям, что не так давно она сильно поругалась со своим молодым человеком и выгнала его из дома. В этот вечер она как обычно вышла на прогулку со своими собаками, но во дворе ее уже поджидал бывший возлюбленный. Мужчина набросился на девушку и нанес ей удар чем-то острым, похожим на нож, в живот. После этого бывший сожитель скрылся в неизвестном направлении, а раненая Анна побежала на людную улицу за помощью.

- Сейчас состояние Анны стабильное, она в больнице под наблюдением врачей. Завтра собираюсь навестить ее, привезти фруктов. Я буду следить за ситуацией и оказывать любую посильную помощь, - говорит Дмитрий Ревякин.

По словам активиста, нападавшего не нашли. В сети появилась информация, что этот мужчина после нападения на свою бывшую написал открытое письмо в своих социальных сетях, где раскрыл мотивы преступления. Парень рассказывает об отношениях с Анной, что он ее часто оскорблял и даже изменял. Такие отношения он называет «любовью».

«<…> я понимаю, что я во всем виноват сам, но от ревности я сгорел. Я думал о ней каждые ночь и день. Она,наверно, просто ведьма,так что не судите строго меня за все поступки, это,видимо, любовь. Если я чего натворю, значит я отчаялся и принял такое решение. Всех люблю,не судите строго <…>», - сказано в письме.

Страдалец указал свой адрес, а закончил следующими словами: "Мы с Аней вместе будем вечно".

Мы запросили официальный комментарий в ГУ МВД по Самарской области. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту публикации информации о нападении в сети. Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.