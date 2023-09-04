Здесь сидел в засаде Стенька Разин и венчался Алексей Толстой: интересные места для осенних путешествий по Ульяновску

В Ульяновскую область можно добраться по Волге Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Начало нового учебного года и теплые осенние денечки так и просят задержаться в лете еще немножечко. Самый лучший вариант для разгрузки - путешествие! Благо мы живем в очень красочном краю: у нас и горы, и острова, и даже собственное море (если проехать чуть ближе к Куйбышевскому водохранилищу).

А я решила отправиться в путешествие по Ульяновской области. А что? Места красочные, можно кучу классных фоток наделать и набраться впечатлений на год вперед. Решено - еду на море. А заодно расскажу о местах, где стоит побывать во время осеннего путешествия.

Ундорские горы

Координаты: 54.608333, 48.393056.

Нужно проехать немного к югу от села Ундоры. Сами горы пролегают между Волгой и Свиягой прямо на границе с Татарстаном. У подножия вы сможете обнаружить целебные родинки, а если поднимитесь в горы - попадете в сказочный лес.

Ундорские горы высотой более чем 200 м. и занимают уникальное географическое положение, так как находятся на водоразделе.

Ундоровский минеральный источник

Координаты: 54.584444, 48.413889.

Ульяновский родник почти что единственный аналог трускавецкой минеральной воде в стране. Местные воды используются в санаториях для лечения многих заболеваний. Открыли их в конце 19 века. Самый известный источник называется «Главный» (второе название «Серебряный источник»). Вода в нем имеет температуру около 7 градусов.

Никольская гора

Координаты: 54.490838, 46.731087.

Живописное место с часовней на холме вызывает самые светлые чувства. С этим местом связана легенда о нападении монголо-татарского войска и явлением Николая Чудотворца. Сейчас многие путешественники использую вершину, как смотровую площадку. Если подняться на самый вверх, то открывается чарующий вид на Сурское село.

Так называемая «гора», по большей части является холмом, его высота - 176, а высота от уреза реки Суры - 76 м. Раньше, кстати, гора носила другое название - Белая - что связано с цветом самого холма. На самом верху можно найти верхнемеловые светлые отложения, отсюда и такое название.

Сенгилеевские горы

Координаты: 53.996667, 48.631111.

Это единственный национальный парк в Ульяновской области. Площадь парка более 43500 гектар, а в его лесах насчитывается более 800 видов растений. Если хотите побегать по березовой роще - вам точно сюда, так как это дерево тут самое распространенное и занимает около 47% территории. Воздух в горах супер-чистый, что немудрено, так как 99% хвойных - сосна.

Также обитают примерно полсотни видов животных и 140 разновидностей птиц. Мир насекомых тоже разнообразен - около 1500 видов букашек можно встретить на своем пути. Белые Сенгилеевские горы – один из символов Ульяновской области.

Гора Гранное Ухо

Координаты: 53.996762, 48.699498.

Говорят, сюда лучше всего приезжать яркой осенью, потому как особенность Гранного Уха - белоснежное горное покрытие. Это самая большая гора в парке: ее верхняя точка находится на высоте 310 метров.

Если углубиться в древние легенды, то именно отсюда разбойники Стеньки Разина высматривали купеческие суда, мирно шедшие по Волге. Подъем на самый верх имеет несколько вариантов, так что предания кажутся более чкем правдоподобными.

«Волжские истории: Ульяновск»

Ширь и красота Куйбышевского водохранилища напоминает морские просторы. Удивительно, жители Ульяновска живут словно на берегу настоящего моря! В честь дня дня рождения города, жителем и гостям дарят возможность посещать аудиоспектакль по Волге «Волжские истории: Ульяновск». Аудиогид рассказывает о жизни на волжских берегах – от первых поселений до наших дней.

Онлайн-путеводитель расскажет о старинном Симбирске, о том, где на волжских берегах венчался писатель Алексей Толстой, какие легенды о сокровищах рассказывают жители Сенгилея, почему село Ундоры в 19 веке считалось значимым культурным центром края, и когда Старая Майна стала «старой». Сказочности атмосфере предает известный ульяновский ведущий радио и телевидения Алексей Капкаев, который озвучил экскурсию.

Отправиться в путешествие можно в Ульяновском речном порту. Если вы все же не успели загрузить экскурсию заранее - не беда! На «Московском - 20» размещены плакаты с QR-кодами, ведущими на приложение, которое можете скачать по пути (благо на Волге хорошо ловит сеть).