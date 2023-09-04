Трамваи и автобус № 80 вновь идут по улице Красноармейской напрямую
Фото: Евгений ЕГОРОВ
С 4 сентября 2023 года изменилось движение трамваев в исторической части города. Рассказываем, как теперь добраться до Троицкого рынка, улицы Ленинградской и других значимых объектов в центре Самары.
Корреспондент «КП-Самара» побывал на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской, где изменилась схема движения. Вот что происходит сейчас на этом участке.
Обустроенный несколько месяцев назад трамвайный поворот с Красноармейской на Галактионовскую в сторону Троицкого рынка уже наполовину разобран. Строители устанавливают забор, который будет перекрывать участок Галактионовской от Красноармейской в сторону улицы Льва Толстого.
Зато организован «коридор» между действующей и будущей стройплощадками по улице Красноармейской вниз в сторону Волги. Коридорчик узкий, поэтому туда поместился только один рельсовый путь. По нему организовано реверсивное движение трамваев.
Прямо по рельсам организовано и автомобильное движение в сторону железнодорожного вокзала. В противоположном направлении, в сторону Волги обустроен асфальтовый участок дороги.
Тротуара пока нет. На это обратил внимание первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.
- Указал подрядчику, который занимается строительством метрополитена, на то, что в кратчайший срок необходимо завершить обустройство тротуаров – они должны отвечать всем требованиям безопасности, - заявил чиновник.
Транспорту разъезжаться на этом узком участке помогает новый светофор. Реверсивное движение трамваев регулирует специальный трамвайный светофор. Стрелки работают автоматически, водители с ломиками переводить их из кабины не выходят.
Трамваям разъезжаться помогают светофор и автоматические стрелки
Фото: Евгений ЕГОРОВ
За организацией движения наблюдают представители ТТУ. Трамваи идут в обе стороны друг за другом, но особых заторов не возникает. Около 16 часов выстраивалась максимум «пробка» из двух составов.
Таким образом, трамваи 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22 маршрутов теперь ходят по улицам Красноармейской, Фрунзе, Пионерской до улицы Чапаевской.
В обратном направлении — от улицы Чапаевской по Венцека, Фрунзе, Красноармейской и далее своими маршрутами.
№ 1. Ул. Чапаевская — ТРК «Аврора».
№ 3. Ул. Чапаевская — Юнгородок.
№ 5. Ул. Чапаевская — Барбошина поляна.
№ 15. Ул. Чапаевская — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского.
№ 16. Ул. Чапаевская — Ж/д вокзал — ул. Тухачевского.
№ 20, 20 к. Ул. Чапаевская — ул. Фадеева.
№ 22. Ул. Чапаевская — 15-й микрорайон.
Движение автобусов в этой части города практически не поменялось.
Автобусы № 34, 53, 226 с улицы Красноармейской в сторону города поворачивают на улицу Самарскую, затем на улицу Льва Толстого и следуют далее своими маршрутами.
Автобус № 3 от Дома промышленности следует по улицам Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Самарской и далее своим маршрутом в сторону поселка Шмидта.
Единственное изменение коснулось автобуса № 80. Теперь он не объезжает пересечение с Галактионовской по улицам Молодогвардейской, Льва Толстого и Самарской, а едет своим маршрутом напрямую по улице Красноармейской.
Для автомобилей движение открыто в оба направления, но из города - по рельсам
Фото: Евгений ЕГОРОВ
В связи с изменением схемы движения до Троицкого рынка теперь нельзя доехать на трамвае. Как же теперь добраться в район сквера Высоцкого, Троицкого рынка, пешеходной части улицы Ленинградской?
На автобусах № 2, 23, 41 до конечной остановки «Улица Ленинградская».
На троллейбусах № 6, 16 до пересечения улиц Ленинградской и Самарской.
На автобусах № 3, 5д, 11, 48д, 53, 119, 127, 140, 177 до остановок «Улица Ленинградская» или «Троицкий рынок».
На трамваях № 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22, автобусах № 34, 226 по улице Фрунзе до остановки «Улица Ленинградская».