Трамваи и автобус № 80 вновь идут по улице Красноармейской напрямую Фото: Евгений ЕГОРОВ

С 4 сентября 2023 года изменилось движение трамваев в исторической части города. Рассказываем, как теперь добраться до Троицкого рынка, улицы Ленинградской и других значимых объектов в центре Самары.

Что изменилось на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской 4 сентября 2023

Корреспондент «КП-Самара» побывал на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской, где изменилась схема движения. Вот что происходит сейчас на этом участке.

Обустроенный несколько месяцев назад трамвайный поворот с Красноармейской на Галактионовскую в сторону Троицкого рынка уже наполовину разобран. Строители устанавливают забор, который будет перекрывать участок Галактионовской от Красноармейской в сторону улицы Льва Толстого.

Зато организован «коридор» между действующей и будущей стройплощадками по улице Красноармейской вниз в сторону Волги. Коридорчик узкий, поэтому туда поместился только один рельсовый путь. По нему организовано реверсивное движение трамваев.

Прямо по рельсам организовано и автомобильное движение в сторону железнодорожного вокзала. В противоположном направлении, в сторону Волги обустроен асфальтовый участок дороги.

Тротуара пока нет. На это обратил внимание первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

- Указал подрядчику, который занимается строительством метрополитена, на то, что в кратчайший срок необходимо завершить обустройство тротуаров – они должны отвечать всем требованиям безопасности, - заявил чиновник.

Транспорту разъезжаться на этом узком участке помогает новый светофор. Реверсивное движение трамваев регулирует специальный трамвайный светофор. Стрелки работают автоматически, водители с ломиками переводить их из кабины не выходят.

Трамваям разъезжаться помогают светофор и автоматические стрелки Фото: Евгений ЕГОРОВ

За организацией движения наблюдают представители ТТУ. Трамваи идут в обе стороны друг за другом, но особых заторов не возникает. Около 16 часов выстраивалась максимум «пробка» из двух составов.

Как изменилось движение трамваев в центре Самары в сентябре 2023 года

Таким образом, трамваи 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22 маршрутов теперь ходят по улицам Красноармейской, Фрунзе, Пионерской до улицы Чапаевской.

В обратном направлении — от улицы Чапаевской по Венцека, Фрунзе, Красноармейской и далее своими маршрутами.

Как ходят трамваи в центре Самары в сентябре 2023 года

№ 1. Ул. Чапаевская — ТРК «Аврора».

№ 3. Ул. Чапаевская — Юнгородок.

№ 5. Ул. Чапаевская — Барбошина поляна.

№ 15. Ул. Чапаевская — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского.

№ 16. Ул. Чапаевская — Ж/д вокзал — ул. Тухачевского.

№ 20, 20 к. Ул. Чапаевская — ул. Фадеева.

№ 22. Ул. Чапаевская — 15-й микрорайон.

Как ходят автобусы в центре Самары в сентябре 2023 года

Движение автобусов в этой части города практически не поменялось.

Автобусы № 34, 53, 226 с улицы Красноармейской в сторону города поворачивают на улицу Самарскую, затем на улицу Льва Толстого и следуют далее своими маршрутами.

Автобус № 3 от Дома промышленности следует по улицам Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Самарской и далее своим маршрутом в сторону поселка Шмидта.

Единственное изменение коснулось автобуса № 80. Теперь он не объезжает пересечение с Галактионовской по улицам Молодогвардейской, Льва Толстого и Самарской, а едет своим маршрутом напрямую по улице Красноармейской.

Для автомобилей движение открыто в оба направления, но из города - по рельсам Фото: Евгений ЕГОРОВ

Как добраться до улицы Ленинградской и Троицкого рынка в сентябре 2023 года

В связи с изменением схемы движения до Троицкого рынка теперь нельзя доехать на трамвае. Как же теперь добраться в район сквера Высоцкого, Троицкого рынка, пешеходной части улицы Ленинградской?

На автобусах № 2, 23, 41 до конечной остановки «Улица Ленинградская».

На троллейбусах № 6, 16 до пересечения улиц Ленинградской и Самарской.

На автобусах № 3, 5д, 11, 48д, 53, 119, 127, 140, 177 до остановок «Улица Ленинградская» или «Троицкий рынок».

На трамваях № 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22, автобусах № 34, 226 по улице Фрунзе до остановки «Улица Ленинградская».