Дефиле буренок, джигиты и «Сельская улица»: чем запомнилась XXV Поволжская агропромышленная выставка

"Сельская улица" стала центром выставки. Фоот: правительство Самарской области

В Самарской области завершилась Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила в первые сентябрьские выходные, 2-3 сентября, в поселке Усть-Кинельский. Выставка прошла на самарской земле уже в юбилейный, 25-й раз. Популярный смотр достижений аграриев и их предложений их смежников собрал представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов РФ и Республики Беларусь.

Выставка достижений агропромышленного комплекса региона прошла в Самарской области уже в 25-й раз. Здесь, как нигде, посетители могли полюбоваться ярким разнообразием традиций и культур многочисленных народов, которые населяют самарский край. Рассказываем, чем запомнилась выставка участникам и посетителям.

Прогуляться по «Сельской улице»

Все самое самобытное и запоминающееся 27 муниципальных районов и больше 500 компаний показали на «Сельской улице» - главной площадке выставки.

Здесь можно было увидеть сельхозпродукцию, выращенную своими руками, предметы народного и ремесленного творчества, колоритные блюда различных национальных кухонь. Гости отметили, что с каждым годом все богаче становится выбор местных сыров, сваренных по европейским рецептам из самых свежих, родных ингредиентов. А с теми темпами, которыми развивается выращивание грибов в Кинельском районе, Самарская область может вскоре стать настоящим лидером по поставкам грибов на российском рынке.

Мастера представили сувениры и детские игрушки. Фото: правительство Самарскаой области

Отдельные стенды было посвящены детским игрушкам и сувенирам, изготовленным руками сельских мастеров. Гости с удовольствием оценили их высокое качество.

Высокие технологии - для сельского хозяйства

С традиционными сельскими экспонатами соседствовали экспонаты высокотехнологичные. В этом году на выставке был организован новый раздел - «Цифровые решения в области АПК». Компании, специализирующиеся на этом направлении, наглядно продемонстрировали свои достижения - оборудование для точного земледелия и сельскохозяйственной техники, системы автоматического вождения и микрокапельного опрыскивания, а также познакомили гостей выставки с новинками в сфере агрономических метеостанций и станций для оптимизации орошения.

Сельские джигиты поразили воображение зрителей. Фото: правительство Самарсакой области

В павильоне «Кадры для сельского хозяйства Самарской области» можно было изучить экспозиции 12 образовательных учреждений, которые готовят кадры для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всем желающим демонстрировали, как происходит ветеринарный осмотр с использованием макетов животных, работу с овоскопом, который позволяет проверить куриные яйца на свежесть, и нитратомером.

Маскировочные сети и посылки для бойцов СВО

Как и все россияне, жители 27 муниципальных районов, свои главные усилия в настоящий момент направили на создание продукции, нужной для победы наших военнослужащий в зоне СВО. Волонтеры-сельчане шьют для бойцов маскировочные сети и костюмы, нательное белье, собственноручно пошитые комплекты сами отправляют на передовую. Вместе с ними на СВО шлют продуктовые посылки для бойцов, куда стараются положить что-то домашнее: мед, заготовки, сладости. Любой желающий мог внести свой вклад в победу – сплести маскировочные костюмы и сети и собрать посылку для бойцов СВО.

В конце выставки буренки прошлись в настоящем дефиле. Фото: правительство Самарской области

Также гости выставки стали свидетелями показательных выступлений джигитовочной группы «Борская крепость», а изюминкой выставки стал традиционный конкурс коров. Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс проходит в 11-й раз. Опыт Самарской области теперь транслируют и другие регионы России.