Возвращение Гарре и мнение Гаджиева: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Балтикой» в Кубке России

Перед матчем с «Балтикой» к команде присоединился Бенхамин Гарре, восстановившийся после травмы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» после матча в Москве против ЦСКА, который закончился вничью 2:2, отправляются в Калининград. Там подопечные Игоря Осинькина проведут очередную игру группового этапа Кубка России. Соперник – местная «Балтика». Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Балтикой» 19 сентября 2023 года в Кубке России.

Последний шанс исправить ситуацию

Насколько хороши «Крылья Советов» на старте сезона в РПЛ, настолько плохи в Кубке России. Речь не про игру, а про результат. В чемпионате самарцы идут на третьем месте после восьми туров, в кубке – на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка.

«Крылья» проиграли три матча из трех – «Зениту», «Балтике» и «Ахмату». По сути, предстоящая игра в Калининграде – последний шанс исправить ситуацию. Если самарцы потеряют очки и в матче с «Балтикой», то шансов пройти дальше почти не будет.

Гарре и Иванисеня вернулись

После игры с ЦСКА «Крылья» остались в Москве, откуда вылетят в Калининград. В столице к команде присоединились Бенхамин Гарре и Дмитрий Иванисеня. Оба восстановились после травм. Однако пока непонятно, появятся ли эти футболисты на поле в кубковом матче и если появятся, то сколько игрового времени получат.

Тем временем лазарет «Крыльев» полон, прежде всего страдает атака. Прошлый матч из-за повреждений, кроме Гарре и Иванисени, пропустили Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба и Илья Гапонов. Владимир Писарский восстановился после травмы, но в матче с «армейцами» появился на поле только во втором тайме.

«Крылья» могут побороться за попадание в тройку»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гиджи Гаджиев, с которым самарцы брали бронзу чемпионата страны 2004 года, заявил, что «КС» в этом сезоне могут побороться за место в топ-3. По словам специалиста, у «Крыльев» есть для этого состав и игра.

- У команды хороший состав, хорошая квалификация игроков, игра есть. Сделать это будет сложно — конкуренция высокая. Но это не значит, что не смогут. Потенциальный ресурс у команды для этого есть. Сезон длинный, уровень достаточно высокий. «Крылья» могут побороться за попадание в тройку, - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».