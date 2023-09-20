Спас пострадавшего и сам попал в больницу: в Самарской области пожарный вызволил из колодца потерявшего сознание мужчину

Пожарного Вячеслава Игнатьева хотят наградить за спасение человека с риском для жизни / Фото: Центр по вопросам ГО, МБ и ЧС Самарской области

В Самарской области хотят наградить пожарного, который, рискуя жизнью, спас своего земляка. Сотрудник пожарно-спасательного отряда № 39 Вячеслав Игнатьев помог вызволить из колодца мужчину, который потерял сознание во время его чистки. При этом он сам едва не погиб.

Чистил колодец и потерял сознание

Несчастный случай произошел 5 июля 2023 года в селе Кабановка Кинель-Черкасского района. 35-летний местный житель решил подзаработать чисткой колодцев. При чистке одного из них он почувствовал себя плохо и потерял сознание. К счастью, очевидцы оперативно вызвали экстренные службы.

Вскоре на место прибыли пожарные. В колодец за пострадавшим полез Вячеслав Игнатьев. На его дне он обнаружил крупного мужчину. Тот находился без сознания. Пожарный обвязал потерпевшего веревкой, а его коллеги начали поднимать мужчину наверх. Действовали осторожно, ведь пространство в колодце было очень узким.

Случайно сдвинул с лица маску

Вячеславу пришлось буквально вжаться в стенку сооружения. Однако при подъеме пострадавший все же задел его и случайно сдвинул с лица защитную маску. Вернуть ее на прежнее место пожарному не удалось. Из-за недостатка кислорода он потерял сознание.

В итоге спасателям пришлось доставать из колодца и самого Игнатьева. Уже в автомобиле скорой помощи он на несколько секунд пришел в себя. И первое, что он спросил, было: в порядке ли пострадавший. После чего вновь потерял сознание.

Долгое время провел в больнице

- Вячеслав Игнатьев долгое время находился в тяжелом состоянии в больнице имени В.Д. Середавина в Самаре. Он восстанавливал свое здоровье почти два месяца, - рассказали в пресс-службе регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

История закончилась хорошо. И сам герой, и спасенный остались живы. Недавно глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов направил письмо на имя руководителя Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Вячеслава Исаева. В нем чиновник благодарит пожарного за спасение земляка. Теперь руководство учреждения намерено ходатайствовать о присуждении Вячеславу Игнатьеву госнаграды.

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