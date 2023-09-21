Разработают экотопливную «диету»: самарские ученые помогут российской авиации перейти на экологически чистое топливо

Ученые работают над экотопливной «диете» для отечественной авиации / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева работают над экотопливной «диетой» для отечественной авиации. Они планируют создать программный комплекс для расчета влияния различных видов топлив на характеристики двигателей. Планируется, что разработка поможет при переходе на экологически чистые виды топлива.

Электронное экотопливное «меню»

Программный комплекс сможет заранее определять и прогнозировать, как изменятся продолжительность, дальность и себестоимость полета, если самолет заправить не традиционным авиакеросином, а другим экологически чистым топливом. Ученые считают, что их электронное «меню» пригодится конструкторам и эксплуатантам авиатехники при постепенном переходе на экотопливо, в том числе на биотопливо.

Программный комплекс сможет заранее определять и прогнозировать, как изменятся продолжительность, дальность и себестоимость полета / Фото: Самарский университет

– Одна из задач этого проекта – комплексная оценка влияния биотоплива на характеристики авиационных двигателей и на их работу в составе летательного аппарата, – рассказал директор инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин.

Поможет оптимизировать параметры проектируемых авиадвигателей

По его словам, с помощью разрабатываемой программы можно будет посмотреть, как при использовании того или иного биотоплива изменятся скорость и продолжительность полета, взлетно-посадочный цикл, а также вредные выбросы в атмосферу. Если ввести актуальные данные, система сможет показать экономическую целесообразность использования биотоплива на самолете, насколько дешевле или дороже будет полет для авиакомпании.

- Коммерческие рейсы с использованием различных смесей биотоплива и обычного топлива выполняются еще с 2011-го. В этом году состоялись наземные испытания по применению на самолетах «Боинг» уже 100-процентного SAF. Это означает, что еще несколько лет и в воздух поднимутся самолеты, полностью работающие на экологически чистом топливе, - рассказал Иван Зубрилин.

Электронное «меню» пригодится конструкторам и эксплуатантам авиатехники при постепенном переходе на экотопливо / Фото: Самарский университет

Самарские ученые создают программный комплекс на основе автоматизированной системы «АСТРА». Она предназначена для проектирования газотурбинных двигателей. С помощью новой разработки российские конструкторы смогут оптимизировать параметры проектируемых ими авиадвигателей.

Специалисты планируют включить в базу данных программы различные виды биотоплива: как существующие, так и разрабатываемые. На первом этапе создания электронного «меню», который должны завершить в 2024 году, в качестве перспективных компонентов они рассматривают топливо из биосырья. В дальнейшем в базу хотят включить синтетическое топливо, авиационное сконденсированное топливо и топливо из вторсырья.

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