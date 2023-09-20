Возвращение маршруток: зачем в Самаре хотят продублировать автобус до Красной Глинки

В Самару возвращаются маршрутки, дублирующие муниципальный транспорт? Фото: Евгений ЕГОРОВ

В сентябре 2023 года власти Самары объявили о внесении в реестр автобусных маршрутов города маршрута № 84, следующего от железнодорожного вокзала до улицы Батайской в поселке Красная Глинка. Маршрут практически полностью дублирует маршрут №1. «КП-Самара» выяснила подробности и причины этого решения.

Возвращаем «газельки»?

Согласно опубликованной информации, новый маршрут № 84 будет работать по нерегулируемым тарифам. Проще говоря, это будет коммерческая «маршрутка», в которой не будут действовать льготы и транспортные карты.

Трасса 84-го маршрута будет пролегать от железнодорожного вокзала по улицам Спортивной, Коммунистической, Чкалова, Мичурина, Московскому шоссе и Красноглинскому шоссе до улицы Батайской в поселке Красная Глинка. Нетрудно увидеть, что она полностью совпадает с муниципальным автобусным маршрутом № 1.

Также сообщалось о намерении часть рейсов 84-го пустить по сокращенному маршруту до проходной ПАО «Кузнецов» в поселке Управленческий. По сути, это будет «воскрешение» маршрутки под номером 1к.

Несколько лет назад «Газели» и другие микроавтобусы сновали по маршрутам № 1 и 1к, дублируя муниципальные автобусы. Но к чемпионату мира по футболу 2018 года их закрыли, как и другие коммерческие маршруты, дублирующие муниципальные. И вот — возврат к старому?

Что будет с 1-м маршрутом

В связи с этими новостями многие жители Самары и в особенности Красноглинского района удивились и встревожились. Возникли предположения, что с открытием 84-го маршрута на «единице» будет сокращено количество автобусов. Либо сам маршрут будет сокращен — например, от Красной Глинки до стадиона «Солидарность Арена».

«КП-Самара» направила запрос в администрацию города.

- В организацию работы автобусного маршрута № 1 «Улица Батайская – Железнодорожный вокзал» изменения вносить не планируется, - успокоили горожан чиновники.

Больших автобусов недостаточно?

Как пояснили в департаменте транспорта г. Самары, дублирующий маршрут № 84 создается «в целях улучшения транспортного обслуживания населения на одном из наиболее загруженных направлений, а также для создания альтернативного способа передвижения горожан».

- Класс и количество транспортных средств на вышеуказанном маршруте будут определены Реестром. В настоящее время изменения в Реестр проходят процесс согласования, - сообщается в информационной справке, присланной в редакцию «КП-Самара» из городской администрации.

Маршрут № 1, как и все муниципальные маршруты, обслуживается компанией «СамараАвтоГаз». На предприятии корреспондента «КП-Самара» также заверили, что корректировок в работе маршрута не планируется.

Что же касается планируемого маршрута № 84, то перевозчик на него будет выбран на конкурсной основе.

"Маршрутки - это прошлый век"

Журналист, администратор блогов об общественном транспорте Самары Андрей Сазонов считает, что проблема недостатка автобусов на загруженных направлениях не должна решаться «альтернативным способом».

- Маршрутки — это уже прошлый век! Я догадываюсь, от кого могла исходить эта инициатива. В Управленческом есть группа людей, громко и активно выдвигающих подобные требования. Но нужно требовать не возврата маршруток, а усиления работы муниципального транспорта. Если, по мнению жителей района, «СамараАвтоГаз» не справляется с пассажиропотоком, - значит, нужно решать вопросы с перевозчиком. Есть пример Екатеринбурга, где все виды городского наземного транспорта — трамваи, троллейбусы, автобусы - обслуживаются единым муниципальным предприятием. В любом случае, возвращение к маршруткам — это откат на 20-30 лет назад в развитии общественного транспорта, - полагает эксперт.

Стоит отметить, что в сентябре 2023 года на красноглинское направление (маршруты №№ 1, 50, 51, 78, 79) было направлено 30 новых автобусов «МАЗ» большой вместимости. Новые «МАЗы» находятся на балансе ТТУ г. Самары и обслуживаются ООО «СамараАвтоГаз» на условиях сублизинга.