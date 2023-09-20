Егор Ушаков получил сотрясение мозга во время матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» одержали первую победу в Кубке России. 19 сентября самарцы обыграли в Калининграде лидера группы C местную «Балтику» 2:1. По голу у «Крыльев» забили Владимир Писарский и Амар Рахманович. Рассказываем, что что произошло после матча «Балтика» - «Крылья Советов» 19 сентября 2023 года.

«Ребята показали качественную игру»

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин отметил, что команда показала качественный футбол, но смазала концовку.

- В целом, если говорить по игре, наши действия были более качественные на протяжении всего матча. Смазали концовку, не получилось закончить игру спокойно, на ноль. Думаю, что ребята показали хорошую, качественную игру. Футболисты основного состава играли чуть меньше, чем те ребята, у которых меньше игровой практики. Плюс было время у ребят, что восстановились после травм. К сожалению, для Ушакова был совсем короткий отрезок времени, которое мы могли дать, - сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

На стадион вызвали скорую

В первом тайме тренерскому штабу «Крыльев Советов» пришлось делать вынужденную замену. Егор Ушаков, который недавно присоединился к команде, получил черепно-мозговую травму в одном из стыков.

Позже выяснилось, что у футболиста сотрясение мозга. На стадион вызывали скорую помощь, медики увезли Егора в больницу, где Ушакова осмотрели и отпустили в отель. Об этом рассказал главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

- Егор уже находится в отеле. У него сотрясение мозга. Будем ли мы брать его с собой? У нас завтра два перелета, решение будет принято утром, потому что состояние у него сейчас вполне нормальное, но может стать хуже. Тогда здесь будет медицинское решение: здесь оставим, долечим, - приводит слова наставника «Крыльев» пресс-служба клуба.

Пока не известно, насколько выбыл игрок.

Писарский прервал безголевую серию

Первый гол в матче забил Владимир Писарский. Нападающий «Крыльев» прервал многомесячную безголевую серию. После забитого мяча Владимир не скрывал эмоций – он упал на газон и закрыл лицо руками.

Писарский не скрывал эмоций. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

После этого Писарский был готов даже в ворота встать.

- Пришлось понервничать на последних минутах. Спасибо нашему вратарю Жене Фролову, он нас выручил и позволил порадоваться победе. Также хочу пожелать здоровья Егору Ушакову, чтобы он вернулся в строй уже к следующей игре. Встал бы в ворота вместо Фролова? Если бы тренер назначил, конечно, встало бы, - цитирует Писарского matchtv.ru.