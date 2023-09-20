В ворота пришлось поставить гендиректора: как выступают самарские команды в Кубке России по пляжному футболу

Гендиру пляжных "Крыльев" Никите Сафронову на Кубке России пришлось надеть вратарские перчатки. Фото: bsrussia.com

В Анапе проходит финальный турнир Кубка России по пляжному футболу. В нем принимают участие сразу три самарские команды: «Крылья Советов», «Спутник» и «ИнкомСтрой». «КП-Самара» рассказывает подробности.

Вратари не доехали

Финальный турнир Кубка России проходит по сложной схеме. Сначала играется две предварительные стадии в группах, а затем начинается плей-офф с 1/4 финала. Все три самарские команды стартовали с первой предварительной стадии.

Для «Крыльев Советов» 1-й тур начался с курьеза. Из-за сложной логистики большая часть команды сначала летела до Минеральных Вод самолетом, а оттуда ехала на поезде в Анапу. Голкипер Сергей Зотов по какой-то причине не попал на авиарейс и поехал весь путь по железной дороге, при этом он уже заведомо не успевал на первый матч.

Уже по приезде в Анапу команда неожиданно узнала, что второй вратарь — белорус Константин Магалецкий — также не успевает к стартовой игре. В итоге в «рамку» встал… генеральный директор и фактический главный тренер пляжных «Крыльев» Никита Сафронов.

Судя по результату первого матча, Сафронов вполне справился с еще одной своей ролью - «Крылья» выиграли 5:3 у «Пантер» из подмосковной Лобни (3:0, 0:3, 2:0). К следующему матчу с тюменским КСТ-72 уже подъехали «настоящие» вратари, и самарцы выиграли без проблем — 9:4, досрочно решив задачу выхода во второй этап. Поражение 3:4 от севастопольского «Детонатора» уже ничего не решало.

Две самарские команды из трех — в плей-офф

Две другие самарские команды также успешно прошли сквозь первый этап. «Спутник» на старте проиграл «Краснодару-ЮМР» 3:4, но затем разгромил 14:0 другой краснодарский клуб - «Легион» и уверенно обыграл 8:2 столичный РНИМУ.

«ИнкомСтрой» сенсационно переиграл 4:3 столичный клуб «Строгино», оказался сильнее «Анапы» - 5:4 и в уже ничего не решавшем матче уступил 5:6 рыбинской «Звезде».

По итогам второй групповой стадии «ИнкомСтрой» не смог попасть в число участников четвертьфинала, проиграв два первых матча — 3:9 столичному «Спартаку» и 2:10 питерскому «Лексу».

А вот «Спутник» и «Крылья» за два первых матча второй стадии решили задачу попадания в плей-офф. «Спутник» расправился 10:0 с «Детонатором» и 5:1 с «Пантерами». «Крылья Советов» оказались намного сильнее команды «Кронштадт-Променад» из Балтийска Калининградской области — 12:3, а затем переиграли 7:3 «Звезду».

Матчи третьего тура, которые проходят 20 сентября, уже не имеют турнирного значения. «Крылья Советов» и «Спутник» продолжат борьбу за Кубок России в плей-офф.