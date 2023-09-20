«Надеюсь, дочка найдет что-то получше»: самарский художник рассказал о своих страхах и о пути от улицы до галереи в Дубае

Святослав Spater начинал как уличный художник. Работа: SPATER и Art Abstractov

10 лет потребовалось самарскому граффитисту, чтобы пройти путь от улицы до галереи современного искусства в ОАЭ. Святослав Spater рассказал журналисту «КП-Самара», как он пробился туда, как ругался с председателем дома и убегал от правоохранителей. Вот его монолог.

«Родители не знали, что со мной делать»

Меня зовут Святослав Spater, я родился я на Дальнем Востоке, в Благовещенске. В 3 года мы с родителями переехали в Самару, с тех пор я живу здесь. Несмотря на мою творческую профессию, по образованию я слесарь-сантехник. С самого детства я тяготел к искусству: моими любимыми игрушками были краски и фломастеры, а мама выписывала мне журналы про творчество.

В свое время я ходил в художественную школу, но всего два года. Учителя возлагали на меня большие надежды, но с наступлением пубертата я стал бунтовать. Как-то мама дала мне деньги на оплату художки, а вместо этого я купил себе два баллончика. Можно считать, что в тот момент я просто перешел в другую школу - школу улиц. Меня всегда завораживал мир граффити: я ходил по улице, а там какие-то рисунки на домах, на которые я смотрел и думал: «вау, а так можно?». Мне было очень интересно катать по городу на скейтборде с баллонами в руках, а не учить основы слесарного дела.

Родители поддерживали мою тягу к творчеству, но не знали, что со мной делать. Я весь подъезд разрисовал, постоянно пачкал кнопки в лифте, о чем знали все, включая председателя нашего дома. Прошло уже очень много лет, а он до сих пор не одобряет то, чем я занимаюсь.

Моя первая заказная работа не особо удалась. Лет в 16 я гулял с друзьями, и как-то мы познакомились с мужиком, который очень хотел разрисовать свой гараж. Он купил нам баллоны, примерно сказал, что хочет, и мы принялись за дело. Боже, какой это был ужас! Кажется, я тогда очень переоценил свои возможности. Этому заказчику очень не понравилось: когда он пришел оценивать работу, то долго стоял, закрыв лицо рукой. Думаю, он тогда представлял, что идет в магазин и покупает краску, чтобы закрасить это «художество».

Работы художника теперь выставляют в Дубае.

«Было стыдно перед мамой»

На моем пути было много трудностей, потому что граффити - достаточно маргинальная среда: не раз мы бегали от полицейских и охранников. Помню, в 16 лет я пошел ночью порисовать с товарищем и нас обнаружили правоохранительные органы. Мы, конечно, бросились врассыпную. После недолгой погони, меня поймали и вызвали родителей в отделение. Перед мамой было очень стыдно: когда уходил, я наврал ей, что ушел ночевать к другу.

Сейчас, конечно, таких случаев не бывает, так как я создаю работы на заказ, да и в нашем обществе появилась лояльность к нашему дело. Бывает, встречаются не ленивые бабушки, которые вызывают органы, чтобы те проверили, что же это я рисую на стене, но это редкость.

Я всегда хотел что-то создавать. В какой-то момент мне стало мало стен, мне хотелось большего. Тогда я взялся за холсты и начал выкладываться еще сильнее. В 2021 году в Самару приезжал Институт исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга. Я познакомился с его представителями и пригласил их к себе домой, показать свои работы. На тот момент у меня не было ни студии, ничего, только дом, заполненный холстами. Ребятам понравилось мое искусство, и они выкупили мои работы.

После этого я стал еще больше работать, благодаря чему меня пригласили на дубайский проект - в галерею INLOCO, резидентом которой я являюсь сейчас. Из уличного пацана с баллончиками я вырос до галерейного художника.

Главный источник вдохновения - дочь

Меня очень вдохновляет моя маленькая дочь Варвара.

Не так давно мы с моим товарищем Антоном Артабстрактовым ездили в Ярославль на фестиваль. Там на подстанции мы делали фреску, на работу с которой вдохновились произведением Кустодиева, конкретно работой «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой» (она, кстати, в нашем Самарском художественном музее висит). Темой фестиваля была русская живопись, поэтому мы сделали такой оммаж [работа-подражание и жест уважения другому художнику, - прим. автора]. Я зацепился за картину Кустодиева, потому что девочка на картине очень похожа на мою Варвару.

Оммаж на Кустодиева от Spater’а и Art Abstractov’а.

Сейчас дочке год и семь месяцев, но в ней уже проглядываются мои гены. Конечно, искренне надеюсь, что она найдет что-то получше, чем можно заниматься в жизни (мир искусства все-таки не особо стабилен), но судя по тому, как она уже тянется к моим кисточкам, к моим маркерам, мелу, у нее уже есть тяга к изобразительному. В любом случае, я всячески буду ее поддерживать и давать самые лучше возможности, потому что путь граффити-артиста очень тернистый.

Это не обычная работа, на которую ты приходишь, сидишь 10 часов, и тебе за это платят. Меня всегда тревожило то, что я не могу просто сидеть на месте. Если тебя тянет заниматься искусством - нужно действовать. Страшно, сложно, все на ощупь и маленькими шагами. Многие не воспринимают работу художника уличной волны как полноценную профессию (надеюсь, когда Варя подрастет, это изменится).

В моей жизни было всякое, но я старался не изменять себе. У многих уличных артистов в биографиях можно прочитать, как они отдалились от семьи, потому что те их не поддерживали. Думаю, в этом и есть фишка - если у вас растет творческий ребенок, то не гасите в нем этот интерес и потенциал, а помогайте развиваться в понравившейся стезе. Иначе вы просто потеряете связь со своим ребенком.