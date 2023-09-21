Слабовидящим детям Самары подарили «говорящие» книги

Особенные книжки умеют говорить. Фото ООО «РИТЭК»

Каждая книга – настоящее произведение искусства: тактильные, рельефные, с крупным шрифтом, выполненные из современных экологичных материалов. Издания снабжены волшебным «говорящим» карандашом, который познакомит ребят с героями, назовет буквы, подскажет правильные ответы к загадкам. Умные книги можно читать, слушать, осязать, изучать при помощи разных органов чувств. Для ребят с нарушениями зрения это важно - получать информацию в доступной форме, чтобы быстрее и лучше адаптироваться в обществе и окружающем мире.

Нефтяники подарили ребятам 279 комплектов специализированных книг. Фото ООО «РИТЭК»

Всего РИТЭК (научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» передали в библиотеки детских садов, школ и комплексных центров социального обслуживания 279 комплектов специализированных книг. Традиционная акция «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей» проходит в рамках программы фонда, которому в этом году исполняется 30 лет. Он был создан для того, чтобы сделать жизнь людей лучше - поддерживать проекты в сферах образования, экологии, здравоохранения, культуры и искусства. Жители Самарской области могут оценить работу фонда по каждому из этих направлений. В прошлом году нефтяники заложили аллею в Парке имени Юрия Гагарина, до этого – в Струковском саду, на набережной. Поддержали проект Музея изобразительных искусств «Окольцованные Самарской лукой». Есть и особенные проекты, которым уделяется максимум времени, сил и внимания. С 2018 года фонд поддерживает детей с ДЦП, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. За это время около трёхсот колясок помогли сделать более активной жизнь таких ребят.

Среди подарков и познавательные издания, и сказочные. Фото ООО «РИТЭК»

- Программа реализуется более чем в 20 регионах России, в том числе и в Самарской области, - отметил генеральный директор БФ «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. - Она предусматривает издание специальных рельефных книг для ребят с нарушениями зрения. Такие книги помогают образно воспринимать окружающий мир, знакомят ребят с лучшими образцами детской и классической литературы. Уверен, что наш дар окажется востребованным, подарит положительные эмоции, радость новых знаний и яркие впечатления.

Программа реализуется больше чем в 20 городах и районах России. Фото ООО «РИТЭК»

Ранее нефтяники подарили рельефные книги специализированным детским учреждениям Санкт-Петербурга, Перми и Пермского края, Когалыма, Лангепаса, Урая, Ростова-на-Дону, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Калининградской, Нижегородской и других областей России. Акция продолжается!