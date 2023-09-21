«Океана у нас нет, но есть Волга и Жигулевское море»: как развивают серфинг в Самарской области

Океана в регионе нет, но серфинг живет и развивается. Фото: федерация серфинга Самарской области

Что первое приходит в голову, когда говорят «серфинг»? Океан, пляж с пальмами, огромные волны. Всего этого в Самарской области нет. А серфинг есть.

Большое интервью «КП-Самара» с председателем правления самарской федерации серфинга Дмитрием Курбатовым и членом правления федерации, специалистом по документообороту и связям с общественностью Владимиром Свидировым.

Первый вопрос напрашивается сам собой. В Самаре нет моря и огромных волн, но есть серфинг. Как так?

- Давайте сразу поправлю. Не море, а океан, потому что морской серфинг - штука сложная и очень условная. А океан - другое дело. Причем любой, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий. Везде, где есть океан, есть волны, которые подходят для серфинга.

В Самарской области есть великая русская река Волга. В ней много воды, есть глубина, и этой воды вполне достаточно, чтобы поставить волну, которой хватит, чтобы серфер поехал. Конечно, волну приходится делать самим с помощью специальных приспособлений.

В серфинге есть три направления. Первый - океанический серфинг. Второй - сапсерфинг, который так любят на Волге. И третий - вейксерфинг, для него нужна еще лодка, которая специально сконструирована, чтобы выдавать прекрасную волну высотой до метра. Такая волна способна толкнуть серфера.

То есть, винд, кайт и прочее, это не к вам?

- Винд, кайт - это другие виды спорта, они связаны с ветром. Наши виды спорта - те три, которые я назвал. Они у нас великолепно развиты. Например, сапсерфинг. Все мы прекрасно видим на Волге, как он развит. Вейк тоже на хорошем уровне: у нас есть четыре клуба, где можно покататься на искусственной волне. Три клуба в Самаре, один в Тольятти. Условия для катания у нас отличные, в том числе в Тольятти, там же огромное полноводное Жигулевское море. Океанической волны там, конечно, нет, но море все-таки есть.

Нередко путают вейксерфинг с вейкбордингом. Это тоже не к нам, это уже воднолыжный вид спорта.

У нас же все, что касается доски и волны. И доски не пристегнутой. То есть, свободной, на которой мы просто стоим ногами.

На сапе мы тоже стоим без креплений. Сапсерфинг поэтому такой популярный в мире, для него него не нужно никакого дополнительного снаряжения - достаточно иметь доску и весло.

Конечно, в России, в городах, где много воды, преобладает туристический сапсерфинг. Можно спутать спорт и прогулку. Сейчас прогулки развиты гораздо больше, люди отдыхают на воде, фотографируются. А спортивный сапсерфинг - это другое: там есть нормативы, состязания, нужно уметь развивать определенную скорость.

В Самарской области есть профессиональные серферы?

- Конечно. Руслан Гараев - член сборной Самарской области по сапсерфингу, по итогам прошлого чемпионата России занял пятое место и попал в сборную страны.

В регионе проводят и соревнования. В прошлом году состоялся первый Кубок Самарской области по сапсерфингу. В этом году провели его второй раз, а в августе еще и первенство среди юниоров.

Есть ребята и в сборной региона по вейксерфингу, у которых есть шансы запрыгнуть в сборную России. Посмотрим, как они выступят на чемпионате страны в этом году.

Чем занимается федерация серфинга Самарской области?

- Федерация как раз вот этим всем и занимается: всей организацией. Мы организовываем официальные соревнования, по результатам которых спортсмены получают спортивные разряды, формируются сборные, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях.

Смысл создания и работы федерации в том, чтобы придать этому спорту официальный статус. До недавнего времени аккредитованной организации на территории Самарской области не было. Соревнования были, проводились коммерческие турниры, показательные сборы, но все они носили неофициальный характер. Спортсмены выступали в свое удовольствие и чтобы повысить мастерство. Теперь же у спортсменов есть возможность двигаться дальше, развиваться.

Когда появилась федерация?

- Федерация появилась в 2018 году, а аккредитацию в федерации серфинга России мы получили в 2021. Процедура занимает довольно много времени. В 2022 году году мы аккредитовались в министерстве спорта Самарской области и провели первый официальный чемпионат по серфингу в дисциплинах «Вейксерфинг» и «Вейкским» и первый кубок по сапсерфингу.

Сколько у нас спортсменов занимаются вейксерфингом, сапсерфингом?

- Я думаю, что можно судить по количеству спортсменов, которые зарегистрировались на чемпионат Самарской области. В 2022 году, если не ошибаюсь, участников было 43, в 2023 - 55. Это больше, чем на чемпионате Московской области.

Почему в Самарской области спортсменов больше, чем в Подмосковье?

- Можно предположить, что здесь очень хорошие условия, река прекрасная. У нас все хорошо, а почему в Подмосковье так? Им виднее.

Среди участников соревнований в Самарской области - только жители региона? Или кто-то еще?

- Во-первых, этот чемпионат для жителей самарского региона. И в уставе Самарской федерации серфинга черным по белому написано, что целью и задачей нашей федерации является развитие спорта здесь. Соответственно, этим мы и занимаемся, и мы приглашаем к участию всегда только местных жителей - Самары, Тольятти, других районов.

География вообще никак не ограничена в области. У нас много спортсменов. По вейксерфингу было очень много спортсменов из Тольятти. В прошлом и в этом году у них очень сильный клуб. Они хорошо тренируются. У них хорошие тренеры, в том числе не из Самары. Они приглашают специалистов для того, чтобы свой уровень повышать и добиваются этого. Они занимают достаточно много мест на подиуме по результатам соревнований. Если не ошибаемся, то в прошлом году все золото взяли тольяттинцы. Только один был из Самары, а трое из Тольятти.

А как вы этом сезоне?

- В этом году 50 на 50. Потому что Самара увидела, как занимается Тольятти в прошлом году, какие они показывают результаты. Естественно, спортсмены начали серьезнее заниматься. Соревнования всегда хороши тем, что это всегда стимул к развитию любых спортсменов. Меня лично очень порадовало то, что некоторые подходили и просили очень выложить им результаты по балльным показателям. То, есть учитывается несколько показателей во время соревнований, и они просто просили им показать, где у них слабые места, для того, чтобы эти места подтягивать. Это именно желание развиваться, желание расти дальше.

Кстати, в лидерах не только Тольятти. Так, например в Похвистнево очень сильно развит сапсерфинг. Спортсмены оттуда в этом году очень хорошо себя показали, вплоть до того, что есть предложение провести межрегиональные соревнования или какие-то коммерческие старты у них в районе. И мы не удивимся, если в других регионах, где есть вода, это тоже будет успешно развиваться. Поэтому точно можно сказать, что это не только самарская история.

Вообще в Самарской области очень много воды, это известный факт. И как мы всем говорим, глупо не развивать водный вид спорта в нашем регионе, потому что такой ресурс неиссякаемый.

Для детей проводятся отдельные соревнования?

- В этом году у нас были дети в секции вейксерфинга. Они выступали на турнирах, правда, не в рамках первенства, они были вне зачета, потому что в этом году мы не набрали достаточное количество человек для проведения детского первенства. Но то, что в следующем году мы его проведем, это уже 100%, потому что заявки есть, и есть желающие выступить.

По сапсерфингу чуть проще. Им занимается большое количество детей. И мы с ними проведем официальное первенство.

Выступали ребята и на чемпионате по вейксерфингу. Я считаю, это огромное достижение, что дети увлекаются спортом.

То есть, это спорт не только для взрослых мужчин?

- Слово мужчины в таких вопросах нам режет слух, потому что девушек в вейксерфинге даже больше. Во многих смыслах это даже очень женский вид спорта. Девчонок много занимается вейксерфингом, да и серфингом тоже.

Есть стереотип, что серферша – это такая красивая девушка с развевающимися белыми волосами, которая грациозно идет по пляжу с доской наперевес. Так вот это не стереотип. Все так и есть. Самые красивые девчонки – они в серфинге. Только при этом у них еще плечи, бицуха и крепкая спина. Но это неизбежно, особенно у тех, кто классикой занимается. И все это эстетически красиво.

А кто вообще среди участников? Больше парней или девушек? Какие возрастные категории?

- Девушек больше. А что касается возраста, то у нас на этом чемпионате выступал участник, которому 65 + скажем так. Это, конечно, для нас было сюрпризом. Хотя мы прекрасно понимаем, что это вообще спорт вне возрастной. И он не просто участвовал. Он получил разряд, обкатал самого молодого участника чемпионата, которому 19 лет. Он и бывалым профессионалам проиграл совсем чуть-чуть. Выступил на общем уровне, занял высокое место в таблиц.

На самом деле в этом ничего удивительного нет. Диапазон по возрасту в нашем виде спорта огромный. С юниоров еще все начинается. Если можешь справиться с доской в 25 кг, то ты готов.

Куда прийти, чтобы попробовать себя в серфинге?

- Мы уже говорили, что в области есть четыре вейксерфк-клуба - три в Самаре и один в Тольятти. Адреса можно легко найти в поисковиках в интернете. Приходите туда заниматься, там вам всегда будут рады.

Федерация серфинга Самарской облсти поддерживает отношение со всеми клубами, один из них мы курируем.

Что касается сапсерфинга, то тут тоже никаких проблем - поисковик в помощь! Главное - желание.

Если же мы говорим про спорт высоких достижений, то должна быть детско-юношеская спортивная школа. У нас молодая федерация, мы только начинаем поиск партнеров и тренеров для настоящей спортивной школы, которая могла бы готовить детей. При этом нужна база для того, чтобы дети могли заниматься спортом и зимой. Мы вместе с министерством спорта Самарской области идем к этому.

Министерство сейчас помогает нам с поиском бассейна, где можно заниматься сапсерфингом в холодное время года.

Думаю, к следующему году мы откроем ДЮСШ и начнем набирать детей.

Хочу еще добавить по сапсерфингу. Если вы хорошо гребете веслом и хотите поучаствовать в соревнованиях, пожалуйста, напишите нам в Федерацию серфинга Самарской области, мы запишем вас во взрослую или детскую секцию, расскажем, как развиваться в этом виде спорта. Будем вам очень рады!

Что нужно, чтобы начать заниматься серфингом? Достаточно просто приехать в шортах в клуб и все?

- У клубов все необходимое оборудование есть: женские, мужские, большие и маленькие доски, гидрокостюмы всех размеров, спасательные жилеты. Есть места, где отдохнуть.

Очень хороший состав инструкторов: там работают члены сборной Самарской области, призеры соревнований.

Серфинг – это не спорт королей, он доступен всем и каждому.

Но это же и не дешевый вид спорта?

- Не дешевый. Все еще зависит от ваших амбиций. Если заниматься постоянно, то придется тратить определенные суммы денег, покупать личное снаряжение.

Участвовать в соревнованиях не обязательно, многие не хотят получать какие-то титулы, а катаются для души. И катаются не хуже спортсменов.

Можно сравнить с горнолыжным спортом в Самарской области. Ездить на горнолыжку можно просто так, чтобы покататься, а если вы хотите большего, то уже надо быть готовым вкладываться. У нас бесплатных видов спорта сейчас, наверное, нет, везде нужны снаряжение, взносы и т.д.

При этом наша мечта - чтобы вейсерфинг стал доступен для детей, и мы работаем в этом направлении. Сейчас один из клубов датирует детский спорт, т.е. там посещение ребенка стоит дешевле, чем посещение взрослого. Хочется, чтобы такого было больше.

Наши партнеры помогают нам, люди вкладываются в спорт, за что им большое спасибо. Думаю, мы придем к тому, что хотя бы детская сборная будет тренироваться если не бесплатно, то по себестоимости.

Одна из задач нашей федерации сделать серфинг максимально доступным, но в первую очередь доступным для детей. Взрослые сами как-нибудь заработают, но хочется, чтобы родители приводили талантливых детей и не думали, что они разорятся на увлечении сына или дочери.

Много ли людей в сборных Самарской области?

– Двенадцать человек в сборной Самарской области по вейксерфингу и шесть человек в сборной по сапсерфингу. У сборной по сапсерфингу очень хорошие достижения. Как я уже говорил, наш спортсмен Руслан Гараев занял в прошлом году пятое место на чемпионате России в общем зачете и попал в сборную России.

Что касается сборной по вейксерфингу, мы надеемся на успешное выступление некоторых спортсменов в этом году на чемпионате России. И мы надеемся, что кто-то из них попадет в сборную России. По крайней мере, мы на это нацелены.