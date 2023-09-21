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Общество21 сентября 2023 9:00

«У русских жесткий характер»: пчеловод рассказал, чем люди похожи на пчел

Самарский пчеловод Олег Радаев рассказал, как выбрать самый вкусный мед
Алиса ВЬЮШКИНА
Пчелы во многом похожи на людей

Пчелы во многом похожи на людей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро подойдет к финалу пчелиный сезон: в конце сентября и начале октября выводятся последние зимние пчелы. Знали ли вы, что в их черно-желтом мире существует целое государство, чем-то напоминающее наше, человеческое? В эфире радио «КП-Самара» пчеловод Олег Радаев рассказал об особенностях пчелиной цивилизации, о том, как выбрать самый вкусный мед и о том, чем люди похожи на пчел.

На что похожа пчелиная семья

- Вы по специальности инженер-строитель. Что общего у строителя и пчел?

- Пчелы тоже строители. Человеку есть чему научиться у них, ведь пчелиная семья - очень мощная и мудрая организация. У них вообще матриархат, их королева - матка, руководящая рабочим процессом и остальными пчелами (тоже женскими особями), а трутни - единственные мужские особи оплодотворяют матку.

- Вы назвали разные категории семьи, но а есть ли у них свои адвокаты, свои судьбы, своя полиция?

- У них есть технология производства, то есть рабочие пчелы, которыми руководит матка.

- На что похожа пчелиная семья, если перевести ее на человеческий язык?

- Матка выделяет определенные железы, благодаря которым она привлекает свою семью. Продуктивно она работает года 2, а потом пчелки избирают нового руководителя. Бывает такое, что сами пчелы убивают ее, понимая, что королева уже изжила себя. Бывает такое, что появляется молодая матка, и они борются со старой. Если старая матка сильная, то она забирает своих привычных пчел и уходит своим роем в другое место.

- Пчелиные семьи имеют свойство соперничать друг с другом?

- Пчелиные семьи не соперничают друг с другом. Если пчелка прилетает в чужой улей с нектаром - ее пропускают, если без - изгоняют. В то же время, мужских особей, трутней, пропускают питаться весь год, до начала осеннего сезона.

Пчелы, как люди

- Помните ли вы свою первую встречу с пчелами?

- Моя первая встреча с пчелами произошла в самом детстве, в деревне, на пасеке дедушки. Первый свой мед я ел с огурцом, очищенным от корочки. Это такая память, связанная с пчелами.

- Вы долгое время пчелами не занимались. Вы увлекались лошадиными скачками, учились на строителя и в какой-то момент вернулись обратно к пчеловодству. Как так вышло?

- Однажды я увлекся Аюрведой. Это такая мощная индийская наука, которой 5 тысяч лет и которая говорит о гармонии природы. В аюрведе главный закон гласит «Как ты питаешься, так ты и живешь».

- Поэтому вы решили питаться медом?

- Я просто вник в эту науку и узнал, что в ней есть такое понятие, как «апитерапия», которое содержит в себе и пчелоужаливание и употребление меда. Пчела на самом деле, вообще, удивительное создание: пчела - биомашина, потому что у нее есть аппарат (хоботок) через который она высасывает нектар, после чего с помощью ферментов она начинает делать мед. Далее другие пчелы его перерабатывают и только потом закладывает соты.

- Человечество использует пчелиный опыт в построении жизни?

- У пчел присутствует благость, а у людей много страстей и невежества. Я даже наблюдаю по людям, как они относятся к меду, к веществу, которое маленькая пчелка принесла тебе из леса. Мы, кстати, не продаем мед. В аюрведе есть поверье, что со временем мед становится богаче и набирается полезными свойствами. Говорят даже, что 108-летний мед якобы поднимает мертвого. Я раздариваю продукт товарищам и оставляю продукт себе.

- Чему стоит научится человеку у пчел?

- Человеку стоит научиться трудолюбию и организации всего процесса.

-Пчелы похожи на своих хозяев?

- Нет, но они чувствуют своего хозяина и ощущают энергетику человека. Например, я качаю мед в шортах и в маске. Мое тело уже не реагирует на укусы, потому что их так много было. Со временем даже к этому начинаешь относиться с благостью, потому что там содержится очень много аминокислот и последних веществ. Есть апитерапия, в которую входит пчелоужаливание. Эту методику можно использовать людям с больными суставами или травмами. Также пчелоужаливание используют в неврологии, когда у человека есть проблемы с остеохондрозом.

Какой характер у пчелы

- Все пчелы на одно лицо, их же не отличишь друг от друга, а вы можете?

- Конечно. Существует 500 пород пчел, даже которые не медоносы, которые живут отдельно, не в улье.

- А характер у пчел тоже разный?

- Конечно, разная порода - разный характер. Например, русская пчела имеет жесткий нрав, а саксонская пчела более мягкая и не такая зловредная, а еще они более работоспособны и плодовиты.

- Говорят, что пчелы и жужжат по-разному. Вы понимаете язык жужжания пчел, которые живут у вас?

- Конечно, особенно, когда они атакуют. Они как пули летят.

Где самый вкусный мед

- Где у нас в Самарской области самый вкусный мед?

- Конечно же у нас (смеется). Также славится башкирский мед и не зря. Примерно в конце июля одна семья приносит нам 5-7 кг меда и всегда разного. Вообще когда говорят, что мед только липовый или только гречишный и т.д., то это лукаавство. Невозможно собрать, например, только липовый мед, либо еще какой-то, потому что пчела летает где захочет.

- А какой мед самый полезный?

- Самый полезный мед - тот, который насыщен разными лесными растениями. Если ты хочешь получить какие-то конкретные полезные вещества из меда, то смотри химический состав, а так любой мед полезный.

- Существует ли хвойный мед?

- Пчелы могут брать смолу от хвойных деревьев, поэтому и получается хвойный мед.

- Помню, в детстве меня учили, что для проверки меда на качество, нужно взять простой химический карандаш, провести по меду и если он становится синим, то товар качественный. Это правдивый метод или нет?

- Такого я еще не слышал. Вообще, чтобы понять качественный мед у вас или нет - идите в лабораторию. Визуально, либо на запах, вы никак это не определите.

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