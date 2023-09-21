«У русских жесткий характер»: пчеловод рассказал, чем люди похожи на пчел

Пчелы во многом похожи на людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро подойдет к финалу пчелиный сезон: в конце сентября и начале октября выводятся последние зимние пчелы. Знали ли вы, что в их черно-желтом мире существует целое государство, чем-то напоминающее наше, человеческое? В эфире радио «КП-Самара» пчеловод Олег Радаев рассказал об особенностях пчелиной цивилизации, о том, как выбрать самый вкусный мед и о том, чем люди похожи на пчел.

На что похожа пчелиная семья

- Вы по специальности инженер-строитель. Что общего у строителя и пчел?

- Пчелы тоже строители. Человеку есть чему научиться у них, ведь пчелиная семья - очень мощная и мудрая организация. У них вообще матриархат, их королева - матка, руководящая рабочим процессом и остальными пчелами (тоже женскими особями), а трутни - единственные мужские особи оплодотворяют матку.

- Вы назвали разные категории семьи, но а есть ли у них свои адвокаты, свои судьбы, своя полиция?

- У них есть технология производства, то есть рабочие пчелы, которыми руководит матка.

- На что похожа пчелиная семья, если перевести ее на человеческий язык?

- Матка выделяет определенные железы, благодаря которым она привлекает свою семью. Продуктивно она работает года 2, а потом пчелки избирают нового руководителя. Бывает такое, что сами пчелы убивают ее, понимая, что королева уже изжила себя. Бывает такое, что появляется молодая матка, и они борются со старой. Если старая матка сильная, то она забирает своих привычных пчел и уходит своим роем в другое место.

- Пчелиные семьи имеют свойство соперничать друг с другом?

- Пчелиные семьи не соперничают друг с другом. Если пчелка прилетает в чужой улей с нектаром - ее пропускают, если без - изгоняют. В то же время, мужских особей, трутней, пропускают питаться весь год, до начала осеннего сезона.

Пчелы, как люди

- Помните ли вы свою первую встречу с пчелами?

- Моя первая встреча с пчелами произошла в самом детстве, в деревне, на пасеке дедушки. Первый свой мед я ел с огурцом, очищенным от корочки. Это такая память, связанная с пчелами.

- Вы долгое время пчелами не занимались. Вы увлекались лошадиными скачками, учились на строителя и в какой-то момент вернулись обратно к пчеловодству. Как так вышло?

- Однажды я увлекся Аюрведой. Это такая мощная индийская наука, которой 5 тысяч лет и которая говорит о гармонии природы. В аюрведе главный закон гласит «Как ты питаешься, так ты и живешь».

- Поэтому вы решили питаться медом?

- Я просто вник в эту науку и узнал, что в ней есть такое понятие, как «апитерапия», которое содержит в себе и пчелоужаливание и употребление меда. Пчела на самом деле, вообще, удивительное создание: пчела - биомашина, потому что у нее есть аппарат (хоботок) через который она высасывает нектар, после чего с помощью ферментов она начинает делать мед. Далее другие пчелы его перерабатывают и только потом закладывает соты.

- Человечество использует пчелиный опыт в построении жизни?

- У пчел присутствует благость, а у людей много страстей и невежества. Я даже наблюдаю по людям, как они относятся к меду, к веществу, которое маленькая пчелка принесла тебе из леса. Мы, кстати, не продаем мед. В аюрведе есть поверье, что со временем мед становится богаче и набирается полезными свойствами. Говорят даже, что 108-летний мед якобы поднимает мертвого. Я раздариваю продукт товарищам и оставляю продукт себе.

- Чему стоит научится человеку у пчел?

- Человеку стоит научиться трудолюбию и организации всего процесса.

-Пчелы похожи на своих хозяев?

- Нет, но они чувствуют своего хозяина и ощущают энергетику человека. Например, я качаю мед в шортах и в маске. Мое тело уже не реагирует на укусы, потому что их так много было. Со временем даже к этому начинаешь относиться с благостью, потому что там содержится очень много аминокислот и последних веществ. Есть апитерапия, в которую входит пчелоужаливание. Эту методику можно использовать людям с больными суставами или травмами. Также пчелоужаливание используют в неврологии, когда у человека есть проблемы с остеохондрозом.

Какой характер у пчелы

- Все пчелы на одно лицо, их же не отличишь друг от друга, а вы можете?

- Конечно. Существует 500 пород пчел, даже которые не медоносы, которые живут отдельно, не в улье.

- А характер у пчел тоже разный?

- Конечно, разная порода - разный характер. Например, русская пчела имеет жесткий нрав, а саксонская пчела более мягкая и не такая зловредная, а еще они более работоспособны и плодовиты.

- Говорят, что пчелы и жужжат по-разному. Вы понимаете язык жужжания пчел, которые живут у вас?

- Конечно, особенно, когда они атакуют. Они как пули летят.

Где самый вкусный мед

- Где у нас в Самарской области самый вкусный мед?

- Конечно же у нас (смеется). Также славится башкирский мед и не зря. Примерно в конце июля одна семья приносит нам 5-7 кг меда и всегда разного. Вообще когда говорят, что мед только липовый или только гречишный и т.д., то это лукаавство. Невозможно собрать, например, только липовый мед, либо еще какой-то, потому что пчела летает где захочет.

- А какой мед самый полезный?

- Самый полезный мед - тот, который насыщен разными лесными растениями. Если ты хочешь получить какие-то конкретные полезные вещества из меда, то смотри химический состав, а так любой мед полезный.

- Существует ли хвойный мед?

- Пчелы могут брать смолу от хвойных деревьев, поэтому и получается хвойный мед.

- Помню, в детстве меня учили, что для проверки меда на качество, нужно взять простой химический карандаш, провести по меду и если он становится синим, то товар качественный. Это правдивый метод или нет?

- Такого я еще не слышал. Вообще, чтобы понять качественный мед у вас или нет - идите в лабораторию. Визуально, либо на запах, вы никак это не определите.