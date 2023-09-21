В Самаре есть красивые осенние места как в черте города, так и в области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году небесная канцелярия преподнесла нам щедрый подарок - продолжительное бабье лето. Днем температура воздуха достигает летних значений - до +25 градусов. В такую чудесную погоду грешно сидеть дома. Рассказываем про красивые места в Самаре и в области для прогулок осенью.

Село Ширяево

Конечно, село Ширяево хорошо в любое время года, но все же нужно признать, что осенью там красивее всего. Некогда зеленые горы теперь отмечены всполохами красного и желтого. Их близость с темно-синей гладью Волги создает невероятный пейзаж.

По возможности лучше приехать в Ширяево пораньше, когда солнце еще не поднялось высоко. Тогда его лучи подсветят горы и леса, и вид получится поистине волшебный.

Как добраться: по Волге на теплоходах. Они отходят ежедневно от Речного вокзала в 08.30 и 17.30. Можно и на автомобиле через город Жигулевск.

Вертолетка

Вариант поближе - Вертолетная площадка в поселке Управленческий. После ремонта находиться там сплошное удовольствие. Излучина Волги окружена осенними деревьями. А сейчас, когда дни стоят ясные, поверхность воды плавно переходит в нежное голубое небо. К тому же на Вертолетке есть лавочки, где можно неспешно наблюдать за этой красотой.

Как добраться: до Вертолетки едут маршрутка №№ 392, автобусы №№ 1, 50, 51, 78, 79. Выходить нужно на остановке «поселок Управленческий» и спуститься вниз по улице Сергея Лазо.

Самарская Лука

Если времени у вас много и есть желание основательно погулять в осеннем лесу, то добро пожаловать в национальный парк Самарская Лука. Гектары лиственных и хвойных лесов осенью преображаются и поражают буйством красок. Чтобы взглянуть на это великолепие сверху, рекомендуем взобраться на гору Стрельную. Спускаться вниз не захочется - вам откроется пронзительной красоты вид. Попасть на гору можно ежедневно с 09.00 и до заката солнца.

Как добраться: доехать до горы Стрельной можно только на автомобиле. Из Самары лучше поехать по трассе «Урал». После села Александровки нужно повернуть налево, далее опять налево в сторону Бахилово. Дорога вдоль Волги приведет вас в село Зольное, где перед магазином «Всё будет хорошо» необходимо повернуть направо и доехать до КПП.

Царев курган

Скоро эта природная достопримечательность в Красноярском районе достигнет пика своей красоты - листва берез станет охряной, Волга потемнеет, а горы как будто станут светлее. Можно вдумчиво гулять по Цареву кургану, по побуревшей траве, и вдыхать аромат осени. И никакая фотография не передаст этих теплых цветов и тем более особой осенней атмосферы.

Как добраться: до места можно доехать на автобусах №№ 78 и 79, маршрутках №№ 113 или 406. Остановка называется «Волжский».

Золотой бор в Красноярском районе

Хвойный лес, конечно, не так разительно преображается осенью, но все в нем становится другим. Трава желтеет. Солнечные дни и сдержанное сентябрьское солнце мягко подсвечивают бронзовые стволы сосен. А кое-где все же вклиниваются золотистые и багряные лиственные деревья и кустарники. Как бонус - грибы. Да и дышать хвойным воздухом полезно.

Как добраться: проще всего доехать до леса на электричке. Подходят направления Самара - Курумоч или Самара - Жигулевское море до станции Золотой бор (154 км).

Относительно рядом с Золотым бором есть остановка «Жилгородок». На ней останавливаются автобус №78 и маршрутки №№ 113, 392 и 406.

Координаты для автомобилистов: 53.442297,50.142562.