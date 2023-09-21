Спирт и вода из-под крана: из Башкирии в Самарскую область везли «паленую» водку под видом известных марок

В Самарскую область могли поставлять паленую водку из Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Салават Республики Башкирия было обнаружено подпольное производство водки. Некачественную спиртосодержащую жидкость разливали по бутылкам и клеили этикетки известных марок: «Хортица», «Царская Марка», «Белуга», «Ледокол» и «Finski Ice». Как сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственные источники, паленую водку поставляли в соседние регионы, в том числе и в Самарскую область.

- Во время обысков на складах нелегального предприятия полицейские обнаружили 11 тыс. бутылок водки популярных марок, 40 тыс. пустой тары, 160 тыс. пробок, 120 рулонов этикеток и четыре – акцизных марок. На еще одном складе хранились 60 тыс. наполненных водкой и 125 тыс. пустых бутылок, - сообщают наши коллеги.

Пожаловались на отсутствие зарплаты

Производство велось на двух линиях. Все сливалось в одну огромную емкость для смешивания спирта с водой и разливалось по бутылкам. По некоторым данным, в производстве паленой продукции использовался некачественный спирт и обычная вода из-под крана.

Как удалось выяснить «Комсомолке», правоохранительные органы смогли выйти на подпольную сеть благодаря работникам-иностранцам, которые пожаловались на отсутствие зарплаты. В настоящее время МВД и СК Башкирии воздерживаются от официальных комментариев. Однако уже известно, что хозяина нелегального бизнеса и шестерых его подчиненных задержали. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

"Отдельных проверок не планируется"

Так как по предварительным данным поставки контрафактной продукции могли быть в том числе и в Самарскую область, а сколько существовала данная фирма в Башкирии доподлинно неизвестно, «КП-Самара» решила узнать, проводятся ли проверки по данному факту в нашем регионе.

- Официальной информации не было, скорее всего, полиция все уже изъяла, установив каналы поставки и места продаж. Отдельных проверок не планируется, - ответили журналисту в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Стоит напомнить, что в начале лета этого года всю страну потрясла подобная история с некачественной алкогольной продукцией. На территории Самарской области было обнаружено нелегальное предприятие, где производился напиток под названием «Мистер Сидр». Никакого отношения к настоящему яблочному сидру эта разноцветная жидкость не имела, для ее производства использовались спирт, вода и красители с отдушками. Однако в производстве использовался не этиловый спирт, а ядовитый метинол. В результате употребления самарского «Мистера Сидра» в нескольких регионах погибли люди, в том числе и несовершеннолетние подростки. В настоящее время правоохранители задержали подозреваемых, расследование продолжается.

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