«Открыла творческий потенциал в декрете»: самарская художница получила приз конкурса сварки с работой о детях

Художница Екатерина Самитина и мастера Арина Корнякова и Антон Бухалов, которые воплотили идею в жизнь. Фото предоставлены «Сварочка фест» и героиней публикации.

В Архангельске завершился фестиваль сварки «Сварочка Фест», который собрал лучших мастеров своего дела со всей страны. Приз зрительских симпатий забрала жительница Самары Екатерина Самитина, арт-куратор и художница. Самарчанка создала проект, посвященный репродуктологии, который покорил сердца многих. Журналист «КП-Самара» разузнала, как за три дня сварщики создали сложную инсталляцию и что подтолкнуло художницу обратиться к сварке.

Метафора ЭКО

«Сварочка Фест» длился три дня. Сварщики со всех регионов страны в режиме нон-стоп создавали скульптуры по образцам художников.

- До начала фестиваля у меня уже была подготовлена визуализация проекта «Капсула жизни» для одной самарской клиники. Его посыл – благодаря репродуктологам у бездетных семей есть возможность заводить малышей. Работа отражает связь природы и человеческого прогресса. Я испытала удачу, отправила заявку на конкурс и прошла, - рассказывает Екатерина Самитина.

Скульптура состоит из оболочки, яйца, в котором находится росток с ребенком внутри. Это метафора ЭКО (вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия).

- В скульптуре есть росток, поддерживающий и питающии малыша, это символ естественных природных процессов. Есть скорлупа, оболочка, которую создают репродуктологи, биологи, поддерживая и наблюдая за успешно развивающимся малышом.

Так выглядел макет проекта «Капсула жизни».

Такую тему самарчанка выбрала не случайно.

- Когда я впервые ушла в декрет, 8 лет назад, я открыла свой творческий потенциал заново и начала свое развитие в мире искусства. Для меня дети - смысл жизни, а многие мои знакомые сталкиваются с проблемами – не могут зачать, - и страдают из-за этого. Со своей знакомой-маркетологом мы решили создать проект, чтобы рассказать о возможных альтернативных путях и показать, что все возможно.

Скульптура в миниатюре

Свою идею самарчанка вынашивала давно.

- Я делала даже специальный проект с визуализацией и ко многим сварщикам нашей страны обращалась с предложением воссоздать его. К сожалению, большинство отказывалось, ссылаясь на сложность. Александра Weldqueen, куратор фестиваля сварки, согласилась.

Изначально, скульптура должна была быть огромной – около 450 метров. Однако в рамках фестиваля решили сделать ее миниатюру размером около метра.

- В Архангельске физически я не была, но я поддерживала постоянно связь с ребятами и очень переживала во время процесса. Над проектом работали питерские мастера Арина Корнякова и Антон Бухалов. Очень круто получилось, несмотря на то, что девушка занимается сваркой всего один год. Я была в восторге от проделанной работы, - делится впечатлениями художница.

Создание внутренней части инсталляции. Фото предоставлено «Сварочка фест»

Проект, кстати, имеет продолжение. Оказывается, малыш в яйце - это только первая часть задумки.

- Вторая часть пока только на холстах. Там малыш стоит с леечкой и поливает росток, с которого, грубо говоря, он только-только сошел. Работа обозначает цикличность жизни.