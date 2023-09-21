Новая строка не обременит бюджет: эксперт рассказал про изменения в правилах обслуживания газового оборудования

Газовые плиты и колонки с нового года будут под контролем аккредитованных организаций Фото: Евгений ЕГОРОВ

С нового 2024 года в коммунальных квитанциях горожан появится новая строка, касающаяся эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. Каждый владелец жилья должен будет заключить договор со специализированной аккредитованной организацией.

Как это будет организовано и повлечет ли это за собой повышение оплаты коммунальных услуг — рассказал в эфире Радио «КП-Самара» замруководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль», зампредседателя комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Игорь Косилов .

Единая организация вместо «кулибиных»

- У нас давно была закреплена в законодательстве обязанность управляющих компаний заключать договор на обслуживание общедомового газового оборудования. Но при этом выпадала ответственность владельцев за жилья за состояние того оборудования, которое находится у них в квартирах. С 1 января 2024 года будет закреплено законодательно, что и общедомовое, и внутриквартирное оборудование будет обслуживать единая специализированная организация, - пояснил эксперт.

По словам Игоря Косилова, зачастую жильцы обращались к любым организациям — специализированным или слабоспециализированным. И это уже не раз становилось причиной трагических случаев, как на днях в Балашихе.

- Я поддерживаю стремление государства навести порядок в этой сфере. Потому что мы можем у себя в квартире все сделать, как полагается. Но мы не можем быть уверены, что в квартире соседа какой-нибудь местный «кулибин» не установит оборудование дешевым кустарным способом. А если что-то произойдет, пострадает весь дом, - замечает эксперт.

Станет ли дороже?

Со следующего года в коммунальных квитанциях появится новая строка. По мнению Игоря Косилова, она вряд ли серьезно обременит чей-то личный или семейный бюджет.

- Обслуживание газового оборудования точно не будет измеряться для собственников жилья в тысячах рублей. Полагаю, речь будет идти о суммах порядка 100 рублей с одной квартиры. Будем следить совместно с антимонопольной службой, чтоб не задирались цены, чтоб на этом рынке была конкуренция, но конкуренция среди достойных специализированных организаций, - заявил зампред комиссии Общественной палаты.

По его словам, ранее многие управляющие компании уже практиковали заключение таких комплексных договоров, но теперь это станет обязательным. Бремя выбора обслуживающей организации из числа аккредитованных, по мнению специалиста, скорее всего, также возьмут на себя управляющие компании и ТСЖ.