Нет договора с ГРО - отключат газ

Когда поставка газа и обслуживание газового оборудования будут под контролем одной организации, порядка будет больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что меняет новый закон в работе газовых служб? Как эти изменения скажутся на жильцах многоквартирных домов? Надо ли собственникам жилья заключать договор на обслуживание оборудования с газовиками напрямую или можно делегировать полномочия? Какие меры предусмотрены в случае неисполнения требований закона? Обо всех нюансах в деталях и подробностях шел разговор на круглом столе в пресс-центре «Комсомолки» в среду, 20 сентября, 2023 года.

Вместо предисловия

1 сентября вступили в силу изменения в Федеральный закон №71-ФЗ от 18.03.2023, которые установили новые требования к обеспечению безопасности при пользовании внутридомовым и внутриквартирным газовым оборудованием (ВДГО и ВКГО).

Первое, что должен знать каждый владелец жилья в многоквартирном доме: регулятор вводит принцип «один многоквартирный дом - одна специализированная организация». Это значит, что собственник квартиры должен заключить договор с той же организацией, которая проводит техническое обслуживание ВДГО в доме. Теперь за обслуживание и ремонт будут отвечать газораспределительные организации (ГРО). В нашем регионе их пять: Газпром Газораспределение Самара, Самарагаз, Средневолжская газовая компания, Сызраньгаз и Юг-Газ.

Срок действующих договоров на обслуживание ВДГО И ВКГО с другими организациями, не являющимися газораспределительными, истекает в декабре 2023 года. А с 1 января 2024 года потребители газа должны заключить договоры только с газораспределительными организациями.

Алексей Фролов: «Благодаря большой информационной компании по безопасному обращению с газовыми приборами, развернутой в 2012-2015 годах, количество ЧС в домах с газовым оборудованием резко снизилось. Однако проблема пока не снята» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До времени икс введен переходный период, который продлится до декабря. За это время предстоит проделать очень большую работу. Во-первых, все управляющие компании ЖКХ, товарищества собственников жилья (ТСЖ), товарищества собственников недвижимости (ТСН) обязаны внести изменения в свой устав и договор управления многоквартирными домами (МКД). Во-вторых, перезаключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования с газораспределительными организациями. За этими двумя пунктами - огромный пласт работы всех участников процесса. И если своевременное внесение изменений в уставные документы не вызывает сомнений, то заключение договоров с ГРО может потребовать много времени - количество потребителей газа в регионе огромно. Однако это не единственная причина.

Нет договора - не будет газа

Модератор круглого стола - руководитель пресс-центра «КП» - «Самара» Анжелика Потеряхина адресовала первый вопрос дискуссии о том, что конкретно меняет новый закон и в чем суть нововведения, руководителю государственной жилищной инспекции Самарской области, главному жилищному инспектору Виктории Катковой, которая рассказала об особенностях заключения договоров на ВДГО.

Виктория Каткова: «Жители Самарской области должны осознать серьезность вводимого закона и предпринять необходимые шаги для своевременного заключения договоров на газоснабжение, ВГДО и ВКГО по новым правилам». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ключевым нововведением стало изменение требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ранее для того чтобы вести деятельность по техобслуживанию, организации достаточно было иметь аттестованных сотрудников и заявить о начале деятельности в орган жилищного надзора. Теперь одним из основных условий является наличие у специализированной организации статуса газораспределительной, - сказала Виктория Каткова.

Кроме того, она уточнила, что будут усилены требований по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО. Раньше законодательство допускало, что в многоквартирном доме техобслуживанием как общедомового, так и внутриквартирного газового оборудования занимались несколько разных организаций. Теперь законодательно закреплен принцип «один многоквартирный дом - одна специализированная организация».

Одной из самых сложных задач переходного периода эксперт считает активизацию собственников для заключения договоров. Решение вопроса лежит исключительно в плоскости широкого информирования граждан, побуждения к своевременному внесению изменений в документы и заключению договоров об обслуживании ВДГО. И в этом «Комсомолка» - первый помощник всех активных участников процесса.

Качество обслуживания должно возрасти

Конечная цель законодательных нововведений - повышение безопасности использования бытового газа, а принятые изменения помогут поднять качество обслуживания абонентов на новый уровень, отметил генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Михаил Смирнов: «Мы принимали активное участие в нормотворческой работе в ходе подготовки этого закона и считаем, что его вступление в силу сделает газоснабжение населения более безопасным». Фото: Тамила Солтанова

Для перезаключения договора необходимо обратиться в ту газораспределительную организацию, которая занимается транспортировкой газа до объекта. Узнать ее можно, позвонив по бесплатному номеру 8-800-201-04-04.

После перезаключения договора необходимо направить копию на электронный адрес vdgo@samgas.ru или лично передать в любой из офисов ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

На все воля жильцов

Директор по реализации услуг ООО «СВГК» Наталья Бабенко рассказала, какую работу предстоит сделать в связи с нововведениями:

- Средневолжская газовая компания - крупнейшая газораспределительная организация в регионе. За исключением Сызрани и Жигулевска практически вся территория области обслуживается нашей компанией. И в связи вступлением в силу закона нам предстоит выполнить весьма масштабный объем работ, который требует повышенного внимания и больших трудозатрат. Все абоненты, сети которых подключены к сети газоснабжения СВГК, будут заключать договор с нашей компанией.

Наталья Бабенко: «В связи с законодательными нововведениями Средневожской газовой компании предстоит внушительный объем работы. Мы к ней готовы и рассчитываем на активность жителей многоквартирных домов» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания уже начала рассылку уведомлений ТСЖ и управляющим компаниям, всем организациям, осуществляющим эксплуатацию жилого фонда, о предстоящих изменениях в порядке предоставления услуг. До конца текущего года газоснабжение и обслуживание ВДГО будет осуществляться в рамках действующих договоров, а с 1 января всем этим организациям предстоит заключать новые договоры с ГРО.

- Нам бы хотелось, чтобы процесс заключения договоров был осуществлен заблаговременно, и с 1 января управляющие организации уже имели бы заключенные с нами договоры. Многие УК приходят за разъяснениями сами, и мы эту работу ведем. Хотела бы уточнить один момент, касающийся многоквартирных домов, - сказала Наталья Бабенко и пояснила: - Действительно, жильцам предоставлено право уполномочить на заключение договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования управляющую компанию. Для нас это предпочтительный вариант: комплексно подписывается единый договор на дом через управляющую компанию. Мы разъясняем гражданам, что, конечно, существует альтернатива: жильцы могут заключать договоры на техобслуживание ВКГО с ГРО напрямую. Но взаимодействие в рамках таких договоров гораздо более сложное. Передать полномочия на заключение договора с ГРО жильцы многоквартирных домов могут только по решению общего собрания. И мы рекомендуем жителям проводить такие собрания и выходить на комплексное обслуживание многоквартирных домов. Просим жителей над таким предложением подумать и такой способ взаимодействия с нами реализовать.

Что касается физических лиц, а у СВГК более 1 млн таких абонентов, то за свое газовое внутриквартирное оборудование несет ответственность собственник. И только в случае, если общее собрание жильцов изъявит свою волю и перепоручит эту функцию УК, договор будет заключать с ГРО обслуживающая организация. Если полномочия не переданы УК, то собственник сам лично заключает договор с ГРО, пояснила Наталья Бабенко.

Периодичность обслуживания газового оборудования не меняется, в схемах оплаты не будет вводиться новшеств, сохранится возможность оплаты равными долями в течение года, чтобы минимизировать нагрузку при единовременном платеже. Законодатель ввел условно тарифное регулирование, которое регламентирует ценообразование и перечень необходимых работ, которые входят в техническое обслуживание ВКГО и индивидуальных домов. Прейскуранты будут в ближайшее время опубликованы, заверила эксперт. Независимо от того, кто заключит договор с ГРО, тарифы на услуги будут едиными.

Вводится техническое диагностирование

Главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания» Денис Волков рассказал о периодичности проверки газового оборудования:

- Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования должно проводиться в течение 12 месяцев со дня заключения договора и в течение 12 месяцев после проведения техобслуживания. Здесь существенных изменений в законе не произошло. А вот для усиления мер безопасности вводится новый регламент, который обязывает собственников проводить техническое диагностирование газового оборудования по истечению нормативного срока службы либо по истечению 30 лет, если такой срок не указан в проектной документации. До настоящего времени УК не уделяли должного внимания техническому диагностированию оборудования. Теперь законодатель обязал их это делать. Кроме того, законодатель акцентировал тему обслуживания домовых вентиляционных каналов: минимум трижды в год. В Самаре есть случаи отравления угарным газом, и эта мера послужит их снижению.

Денис Волков: «Регулятор обязал собственников проводить техническое диагностирование оборудования по истечению срока нормативного срока службы». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации заместителя руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексея Фролова, в прошлом году в Самаре зафиксировано 43 несчастных случая, связанных с нарушениями использования газового оборудования, в том числе два с летальным исходом. Проблема исправности оборудования и вентиляционных каналов хоть и снизилась за последние несколько лет, из повестки не ушла. В связи с этим актуальность введения новых требований закона очевидна.

Закон есть закон

Поправки в закон готовились в течение пяти лет, заметил руководитель регионального центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских:

- Участившиеся случаи взрывов в домах заставили принять закон. Главное нововведение - закон обязывает заключать договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. И раньше было такое требование, только его соблюдение не контролировалось. Теперь - это норма закона. Каждый потребитель должен иметь такой договор. Если его не будет, отключат газ. Это должны понять жители Самарской области. Наша позиция такова: эти договоры должны заключить с ГРО управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Если каждый собственник пойдет заключать договор, очереди неизбежны даже при использовании электронных ресурсов. Мы просим управляющие компании заняться инициированием проведения общих собраний собственников для обсуждения вопросов обслуживания газового оборудования. Надо внести изменения в устав и делегировать права на заключения такого договора управляющей компании.

Виктор Часовских: «Мы проводим большую разъяснительную работу с УК, ТСЖ о необходимости скорейшего проведения общих собраний жильцов, чтобы каждый дом имел комплексный договор на поставку газа и обслуживание оборудования». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добавим, что если собственник ранее не исполнял требования безопасности и не оплачивал обслуживание внутриквартирного оборудования, то по новому закону ему придется внести в свои расходы коррективы и оплачивать эту услугу.

Остается надеяться, что жители региона со всей ответственностью подойдут к выполнению требований закона и предпримут шаги к тому, чтобы к каждому договору на поставку газа был договор на обслуживание газового оборудования.