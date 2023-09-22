Самарские нефтяники помогли ботаническому саду

Трудовой десант самарских нефтяников дружно справился с задачей. Фото АО «Самаранефтегаз»

15 сентября сотрудники АО «Самаранефтегаз», дочернего предприятия ПАО «НК «Роснефть», присоединились к всемирной экологической акции «Мы чистим мир». В этот день нефтяники приняли участие в уборке ботанического сада Самарского университета.

- Мы помогаем ботаническому саду ежегодно с 2018 года. Коллеги всегда активно отзываются на предложение выйти на уборку. Если долго не едем, подходят и спрашивают, когда будет новый «трудовой десант». Ведь ботанический сад - достояние всего города. Мы очень рады ему помогать, - рассказала Ирина Валеева, начальник отдела экологического менеджмента управления охраны окружающей среды предприятия.

На этот раз в саду работали 30 добровольцев, на плечи которых выпала ответственная миссия - спасти любимую аллею самарцев.

- В этом году на все каштаны города напала минирующая моль. Это опасный вредитель, способный погубить растение. Единственный способ бороться с ней - это собирать и уничтожать всю листву. Собирать листья - работа не сложная, но кропотливая, и у наших сотрудников заняла бы много времени. На следующий год сбор листьев, возможно, придется продолжить, но если не сделать этого сейчас, деревья могут совсем погибнуть, - поделилась Светлана Розно, директор ботанического сада, к. б. н.

Спасти каштаны ботанического сада от минирующей моли можно только собрав все опавшие с них листья. Фото АО «Самаранефтегаз»

Штат сотрудников небольшой - всего 35 человек. Без помощи им с такой проблемой не справиться.

- Охранять и вести учет мы обязаны, ведь каждое растение - коллекционное, стоит на учете у бухгалтеров в том числе. Работы по уходу очень много. К счастью, нам многие помогают. Именно на волонтерах держится порядок в саду, их руками совершаются все крупные работы, - поделилась Светлана Алексеевна.

Природные условия постоянно меняются: если раньше засуха случалась раз в 10 лет, то сейчас почти каждые два года. Растениям нужна забота, а сотрудникам сада - помощь, например, в плане расчистки зарослей, которых в саду еще достаточно. Именно нефтяники расчистили заросший участок рядом с оранжереей. Их же руками посажена любимица многих горожан - круглая голубая елочка - и шикарные гортензии вокруг нее.

- Конечно, прежде чем купить какое-то растение в подарок саду, мы советуемся с биологами, - пояснила Ирина Валеева, - а помощь в уборке здесь принимают всегда, нужно только предупредить!

Зато как приятно потом нефтяникам гулять по ботаническому саду с родными и друзьями, зная, что именно их трудами сохраняется этот уникальный уголок природы, оазис тишины и спокойствия в сердце мегаполиса.

СПРАВКА

Ботанический сад - государственный памятник природы, расположен в Октябрьском районе города Самары. Здесь на 34 гектарах произрастает более 4500 видов растений.

Реализация добровольческих инициатив в сфере экологии является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «Самаранефтегаз». Нефтяники принимают активное участие в акциях по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников, участвуют в программе по формированию экологической культуры подрастающего поколения, поддерживают федеральные экопроекты.

В этом году волонтеры-нефтяники убрали прибрежную территорию на стрелке Волги и Сока, очистив около 10 гектаров территории от мусора, привели в порядок территорию родника «Источник жизни» в Кинельском районе, озеленили территорию скважины №8 Сызранского месторождения вблизи Сызрани - родоначальницы нефтедобычи в Самарском регионе.