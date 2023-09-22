Мы чистим мир: Как прошла экологическая акция «КП» по уборке Заволги

Уборка - это классно! Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

На благо природы

Экологическая акция «Комсомолки» «Мы чистим мир!» стала хорошей традицией: уже четвертый год после завершения пляжного сезона волонтеры убирают мусор с популярных мест отдыха. Первая грандиозная уборка прошла на озере Гатное, затем два года подряд экоактивисты убирались на Проране. А в 2023 году экологический десант высадился на самую знаковую территорию, можно сказать, визитную карточку самарского пляжного отдыха - остров Рождественский, который еще называют Зеленой рощей или Заволгой.

В сезон здесь действительно чуть менее многолюдно, чем на пляжах левобережья Самары. И если на турбазах острова поддерживают чистоту, то на диких пляжах и в перелесках будет то, что принесли (и не унесли) с собой отдыхающие. Волонтеры были к этому готовы.

Всего в грандиозной уборке приняли участие более ста человек!

- По инициативе президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта на оздоровление Волги выделены серьезные деньги - несколько десятков миллиардов рублей. Но каким бы серьезным ни был этот проект, для благополучия нашей великой реки важен труд каждого из вас. Спасибо, что вы здесь, помогаете заботиться о чистоте и красоте нашего родного края, - поприветствовал волонтеров начальник Отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Камского бассейнового водного управления Антон Сидоров.

А начальник отдела охраны и защиты лесов департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров отметил, что результат акций очень заметен: например, в «диких» местах Прорана, где активисты убрали «культурные» слои предыдущих лет, теперь гораздо чище.

В этом году акция «КП» пришлась на неделю всероссийского субботника «Зеленая Россия», которую организует одноименная общественная организация. Перед началом «охоты на мусор» руководитель регионального отделения «Зеленой России» по Самарской области Владимир Семенов вручил участникам акции благодарственные письма за вклад в охрану природы от имени президента организации и чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Волонтеры призвали отдыхающих сохранять чистоту пляжей. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Одно дело на всех

Пожелав друг другу «доброй охоты», волонтеры разошлись по острову. Отрадно видеть, как забота о природе объединяет самых разных людей. Бок о бок трудятся сотрудники дочерних предприятий нефтяной компании «Роснефть» и «Самарского гипсового комбината». Рядом с ними представители общественных движений - АНО «Чистые водоемы», экологического клуба СамГТУ «Жизнь», государственных и силовых структур: академии Росстандарта, Самарского юридического института ФСИН, СУВДТ, Росгвардии, межрайонных ИФНС Кировского района и Новокуйбышевска, Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта, Самарского инженерно-технического центра, ПГУТИ, СамГУПС... Студент, чиновник, общественник, инженер, менеджер, директор - в волонтерстве оценивают не по статусу, а по делам.

Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

- Наша организация существует третий год, но мы уже успели поучаствовать во многих экологических акциях, - рассказала руководитель волонтерского центра от экоклуба «Жизнь» самарского «политеха» Алина Пожаркина. - Студенты-экологи понимают важность таких мероприятий и работают добросовестно.

Полевую кухню любят все! Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Помочь очистить волжский остров от следов пребывания туристов пришли пивовары «Балтики-Самара».

- Наши напитки зачастую становятся атрибутом пляжного отдыха, и нам важно обратить внимание на бережное отношение к природе и простое правило: после отдыха наши берега и пляжи должны оставаться такими же, какими были до приезда отдыхающих. Рада отметить, что мусора на волжских пляжах все-таки становится меньше, а значит, пример волонтеров и экологические инициативы не остаются незамеченными, - поделилась менеджер по экологии и рециклингу филиала «Балтика-Самара» Елена Небылицына.

Волонтеры «Балтики» считают, что экоакции работают. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

50 оттенков пластика

Два часа шла уборка диких пляжей Заволги. Больше всего было собрано различного вида пластика: одноразовая посуда, бутылки, упаковки, пакеты, салфетки, средства гигиены - то, что делает наш отдых комфортным, но больше всего вредит окружающей среде, если это не убрать. Пластик не разлагается, как органические отходы вроде хвостика от морковки и огрызка яблока, хотя ими тоже лучше не раскидываться - некрасиво. Токсины от лежащих годами уже не влажных салфеток и бутылок впитываются в почву с дождями. При том, что сложить этот мусор в пакет, взять с собой в обратный путь и выкинуть в контейнер - вовсе не сложная задача: вот, например, волонтер выпил чистую воду «Кристальная», которую производитель всегда предоставляет для экоакций «КП», потом сунул пустую бутылку в мешок и забрал с собой. Но на Рождественском все виды пластика ровным ковром устилали прилегающую к пляжу территорию.

Чистая вода лучше всего утоляет жажду. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Но и это еще не все! Волонтеры были поражены некоторыми находками: старые одеяла, покрышки, поломанная мебель, прожженные мангалы и даже ржавый холодильник. Всю «добычу» аккуратно снесли в одно место, откуда хлам вывезли на утилизацию.

По подсчетам Усмана Гафарова, всего было собрано более десяти кубометров мусора.

Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Помимо уборки береговой линии острова Рождественского волонтеры высадили на острове 70 саженцев сосенок-трехлеток в рамках специального эколого-патриотического проекта «Лес Победы» в память о защитниках Отечества, не вернувшихся домой.

В финале акции ее участников ждало заслуженное угощение - вкуснейшая каша из полевой кухни, салат, плюшки и чай от УФСИН по Самарской области. А также свежая выпечка от давнего партнера «КП» - Самарского хлебозавода №5: нежная ватрушка «Творожное наслаждение», пирог «Деревенский» с разными начинками, маковый рулет и новинка - «Фруктовое наслаждение».

Свежая выпечка очень хороша на свежем воздухе. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

После обеда всю упаковку и посуду тщательно собрали и вывезли в город. Побывал на природе - убери за собой!