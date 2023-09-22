Новокуйбышевские нефтепеработчики навели чистоту Заволги

Как много радости приносит чистый мир! Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Не бывает мелочей

В четвертый раз Новокуйбышевский НПЗ стал участником экологической акции «Мы чистим мир», которую проводит «Комсомольская правда» в рамках движения «#Экоравновесие». На счету заводчан - очистка берегов Волги, Татьянки в Новокуйбышевске и Самаре, селе Ширяево, озер в Гранном, острова Проран и вот теперь - территории дикого пляжа на острове Рождественском напротив Самары, который жители называют Заволгой.

Уборка по завершении летнего сезона - дело благое: к сожалению, далеко не все любители отдыха на свежем воздухе забирают с собой то, что привезли. И это не просто некрасиво, но и вредно: токсины от отходов впитываются в землю с осенними дождями, а весенний паводок сносит мусор в реку. А это вовсе не пустяк, если думаешь о будущем своей планеты.

- Для нашего предприятия забота об экологии - одна из важнейших ценностей. Коллектив завода всегда с радостью принимает участие в экологических акциях и организует свои собственные. Мы хотим помогать природе сохранять чистоту и оставить мир будущим поколениям во всей его красоте и разнообразии. А это невозможно без заботы об окружающей среде. Мы также рассчитываем собственным примером научить наших детей бережно относиться к природе. Наши специалисты проводят экологические уроки для учащихся подшефных школ и отдыхающих в детских лагерях. Сотрудники сортируют мусор, в коллективах принято экономить ресурсы и прививать эти ценности в своих семьях. Хотелось бы, чтобы и другие люди следовали этим принципам, чтобы беречь природу, - поделился экоактивист, ведущий специалист по безопасности дорожного движения АО «Новокуйбышевский НПЗ» Максим Спон.

Труд волонтера - в радость! Анастасия СЕСОРОВА.

Чистота и красота

На острове Рождественском есть множество турбаз, где поддерживаются чистота и порядок, а также дикие пляжи, куда устремились волонтеры. Впечатление от них было двояким. С одной стороны, потрясающе красиво: тихая заводь, совсем рядом - другой остров, у берега которого плавает стая уток, а перелесок уже тронут золотой осенью, но еще радует цветами. С другой стороны, то тут, то там - бутылка, тряпка, салфетка. И чем глубже в лес, тем больше следов «веселого» отдыха.

- Просто больно глазам на это смотреть. Как поднимается рука бросить мусор в такую красоту, как у людей получается отдыхать посреди отходов? Это же так просто: взять мешок и убрать за собой, - рассуждают волонтеры-нефтепереработчики.

Два часа вместе с коллегами из самарских предприятий «Роснефти» они убирали мусор не покладая рук. Больше всего было собрано пластика и его разновидностей: из бытового мусора они наносят максимальный вред окружающей среде. Посуду, бутылки, пакеты, некогда влажные салфетки, упаковки - их выносили мешками. Мужчины вытащили из леса даже старый ржавый холодильник.

По подсчетам организаторов, всего с территории диких пляжей около 1,5 га было убрано более 10 кубометров отходов. Их вывезут на специальный полигон. Но главное даже не цифры, хотя и они впечатляют, а то, что эта земля стала свободной и чистой. Акцию «Мы чистим мир!» дополнил еще один проект - «Лес Победы». При участии новокуйбышевских нефтепереработчиков на территории турбаз острова Рождественского было высажено 70 молоденьких сосенок в память о воинах - защитниках Отечества.

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