Самарские нефтепереработчики навели порядок на Рождественском острове

Экологический десант КНПЗ прибыл: мусор, берегись! Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Волонтеры КНПЗ поддерживают экологический баланс в регионе давно - и организовывая самостоятельные акции, и являясь постоянными участниками движения «#Экоравновесие». На остров Рождественский для уборки заводчане делегировали отряд, полный решимости очистить берег от свидетельств небрежного (а учитывая, что токсины из пластика убивают все живое, - преступного) отношения к природе. Два часа в Зеленой роще прошли не зря: благодаря экодесанту целых 10 кубометров мусора покинули живописный уголок Волги.

- Мы всегда рады поддержать экологические акции «Комсомолки», - говорит инженер отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Надежда Лызина. - И не только их. Заводские волонтеры активно принимают участие во всероссийской акции «Зеленая весна» - с момента, когда растает снег, и до самого лета убираем парки, улицы, заводскую территорию. А берега очищаем дважды в год - весной, после половодья, и осенью - по завершении купального сезона.

Без заводских добровольцев ни одно полезное для природы начинание не обходится, будь оно городским, региональным или всероссийским: «Кедры России», «Вода России», «Сад памяти», «Час Земли», «Чистые берега», «Родники Самарской области». Активно занимаются нефтяники восполнением волжских биоресурсов и лесовосстановлением (скоро планируется очередная акция по посадке сосен). В коллективе рождается много собственных экологических инициатив. Заводчане собирают вторичные отходы для переработки: макулатуру, пластиковую тару, батарейки. На предприятии непрерывно идут экологические акции «Добрые крышечки» и «Бумажный десант» - за год собирают около 17 тонн макулатуры и 50 килограммов крышечек.

- Уезжаем с острова с легким сердцем - глядя на здоровенную кучу мусора, которую мы собрали с коллегами, приятно осознавать, что он отправится на переработку, а не попадет в нашу любимую Волгу во время очередного весеннего паводка, - улыбается Надежда Лызина. - Очень хочется, чтобы менталитет людей поменялся в сторону более ответственного отношения к природе. Когда наводили порядок на берегу реки Татьянки, пришлось даже подойти к рыбакам, призвать к порядку - не дело, когда одни убирают мусор, а другие тут же бросают. Думаю, молодежь будет вести себя уже иначе - новое поколение растет с осознанным отношением к окружающей среде.

В том числе благодаря воспитательно-просветительской работе, которую нефтепереработчики много лет ведут в школах Куйбышевского района. Экоуроки регулярны: на них ребятам рассказывают о важности раздельного сбора мусора, учат правильно его сортировать. Практика идет в ногу с теорией: нефтяники вместе со школьниками собирают макулатуру и сажают деревья. Благодаря традиционному заводскому экофестивалю «ЕлкаФест» в школах района растут десятки вечнозеленых красавиц, за которыми ученики сами ухаживают. О детях заводчан и говорить не приходится: они участвуют с родителями в субботниках, выпусках мальков, плоггинг-забегах - собирают во время пробежек мусор в городских парках и скверах. Нефтяники уверены: правильно воспитать новую смену можно только личным примером.

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