Новокуйбышевские нефтехимики освободили остров Рождественский от пластика

Потрудиться на благо природы готовы! Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Природа - не свалка

Традиционная осенняя уборка «Мы чистим мир!», организованная «КП» в рамках движения «#ЭкоРавновесие», вновь собрала волонтеров экологически ответственных предприятий Самарской губернии. Среди них - Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Организация уделяет большое внимание реализации программ, направленных на сохранение окружающей среды. С каждым годом в волонтерское движение на предприятии вовлекается все больше сотрудников. Кроме участия в акциях предприятия и компании «Роснефть» нефтехимики всегда откликаются на экологические инициативы «Комсомолки» и не только. Их опыт и энтузиазм в очередной раз оказались полезными.

- Я сама ни одной бумажки никогда не выкидывала мимо - и тому же учу своих детей. Убрать за собой - минутное дело, но из этого складывается общая картина: красота природы или свалка, которая ее заслоняет и вредит. Как мы будем себя вести, такую экологию и получим. Поэтому мы сейчас настроены азартно, хотим собрать как можно больше мусора. И чем больше людей примет участие в этой акции, узнает об этом через СМИ и соцсети и станет бережнее относиться к природе, тем лучше, - считает Оксана Артемьева, главный специалист отдела охраны окружающей среды АО «ННК».

В этом году волонтерам акции «Мы чистим мир!» предстояло привести в порядок дикие пляжи Заволги - острова Рождественского напротив Самары. Команда нефтехимиков приложила все усилия, чтобы навести чистоту в этом месте, куда приезжает очень много людей. Пришлось потрудиться, откапывая пластиковые бутылки, пакеты и некогда влажные салфетки, которые уже частично затянуло в песок. Природа слишком быстро берет в свой оборот тот хлам, который оставляют люди. Всего три месяца активного пляжно-мусорного сезона - а пластик уже успел стать частью экосистемы. Но волонтеры изменили ситуацию к лучшему.

Как мы будем себя вести, такую экологию и получим. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Результат виден!

Всего на пляжах острова Рождественского было собрано более 10 кубометров бытовых отходов.

Вообще эффективность подобных акций впечатляет. Например, новокуйбышевские нефтехимики уже второй год подряд проводят плоггинг-забег по берегу озера Березовское под Чапаевском. Это новый экотренд, который сочетает в себе физическую активность и уборку по ходу движения. На плоггинг выходят целыми семьями. В 2023 году участники забега собрали более 700 кг мусора - в основном пластика всех видов.

Более 800 сотрудников предприятия приняли участие в экоакции «Зеленая весна», в рамках которой прошло 16 мероприятий. Это городские и заводские субботники, высадка цветов и деревьев, уборка в приюте для животных и сбор мусора с берегов рек региона. В общей сложности привели в порядок более 40 гектаров, собрали и вывезли более 30 тонн отходов, высадили свыше 200 саженцев и 1500 цветов.

Наглядным примером рационального отношения к бытовым отходам служит постоянно действующая на нефтехимическом предприятии акция «Добрые крышечки». В нее вовлечен весь коллектив, который с каждым годом собирает все больше пластиковых крышек и отправляет на специальную переработку, а вырученные средства - тем, кому нужна помощь.

Разумному подходу к ресурсам и бережному отношению к окружающей среде заводчане учат детей из подшефных учебных заведений. Экоуроки, которые проводят волонтеры, как семена, которые прорастут и дадут свои плоды.

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