Что убрали сотрудники новокуйбышевского завода с самарского острова

Начни с себя, и за тобой подтянутся, считают экоактивисты. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Оставлять нельзя!

Сезон пляжного отдыха в Самарской губернии завершен - настала пора убирать его «экологический след». Уже в четвертый раз в сентябре «Комсомолка» проводит акцию «Мы чистим мир!», неизменными участниками которой становятся волонтеры Новокуйбышевского завода масел и присадок.

В этом году десант экоактивистов высадился на острове Рождественском, который называют Заволгой. Он расположен напротив Самары, и в сезон на нем очень многолюдно. И если на турбазах за порядком следят, то на так называемых диких пляжах мусора за три летних месяца накопилось много.

Вдоль береговой линии еще более-менее чисто, но стоит отойти чуть подальше в кусты, и волонтеров встречают все разновидности отходов: пластиковая посуда и бутылки, стекло, ковер из когда-то влажных салфеток и средств гигиены, сломанная пикниковая мебель, прожженные мангалы, старые покрышки… Никак нельзя, чтобы все это оставалось на зиму. Что-то закиснет и смоется дождями в почву и Волгу, а что-то будет очень долго разлагаться на месте, отравляя токсинами почву. Волонтеры берут мешки, надевают перчатки и начинают работать, очищая метр за метром пляжи и перелески. Буквально на глазах происходит волшебное преображение: если раскиданный мусор отвлекает на себя все внимание и уродует пейзаж, то стоит убрать хлам - и замечаешь всю красоту вокруг.

Время идет - горы мешков с мусором растут. За время проведения акции было собрано более 10 кубометров хлама, густо раскиданного по территории Заволги.

Чем больше собрано мусора, тем счастливее волонтер. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Воспитать поколение next

- Знаю один универсальный лайфхак для отдыха на природе: берешь с собой мешок и собираешь в него все, что привез с собой. А если видишь чужой мусор, то и его тоже. Считаю, что самое эффективное - это личный пример. Начни с себя, и постепенно за тобой потянутся, - делится с «КП» специалист по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре НЗМП Артем Васильков.

На заводе экологическая ответственность - часть корпоративной культуры и повседневной жизни сотрудников. Ежегодно весной и осенью проводятся субботники на территории предприятия и на подшефных участках в Новокуйбышевске, в поселках Липяги и Маяк, а также акции по высадке деревьев. Волонтерское движение растет с каждым годом: сегодня активистов более 160, и у многих - свои идеи. Так, недавно молодые специалисты инициировали проведение экологического десанта по уборке пляжа Волги в Новокуйбышевске.

Забота о природе - это не только наведение чистоты и восполнение биоресурсов, а еще и ежедневные экологические привычки. На постоянной основе действуют акции по сбору макулатуры, отработанных батареек для правильной утилизации, пластиковых крышек. Разумное отношение к ресурсам - от электричества до бумаги - становится привычкой сотрудников, приходит в их семьи.

С 2018 года по инициативе заводчан в школах Новокуйбышевска проводятся экологические уроки и конкурсы для детей сотрудников - подрастающее поколение растет с четким пониманием, что в деле сохранения природы важен вклад каждого человека, даже самого маленького.

- Дети, как губка, впитывают ценности, которые транслируют им значимые взрослые - родители, учителя, - считает Артем Васильков. - Уверен, что со временем мы получим поколение людей, которые более осознанно относятся к окружающему миру, с правильными экологическими привычками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы чистим мир: Как прошла экологическая акция «КП» по уборке Заволги

Волонтеры движения «#ЭкоРавновесие» собрали на диком пляже десять кубометров мусора (подробнее)

Новокуйбышевские нефтепеработчики навели чистоту Заволги

Заводчане приняли участие в экологической акции «Мы чистим мир!» [видео] (подробнее)

Самарские нефтепереработчики навели порядок на Рождественском острове

С берега вывезли 10 кубометров мусора (подробнее)

Самарские нефтяники помогли ботаническому саду

Сотрудники АО «Самаранефтегаз» провели экологическую акцию по уборке и расчистке каштановой аллеи (подробнее)

Новокуйбышевские нефтехимики освободили остров Рождественский от пластика

Ежегодно при участии заводчан Самарская губерния избавляется от тонн мусора (подробнее)

Самарский гипсовый комбинат: Мусор сам себя не вынесет

Потребность в чистоте «Самарский гипсовый комбинат» присоединился к акции «Комсомолки» «Мы чистим мир», которая проходит в рамках масштабного экологического движения #Экоравновесие (подробнее)