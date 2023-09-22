В выходные можно будет сходить на спектакли, на концерты и на мастер-классы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грядущие выходные дни будут сухими и солнечными. Самое время посетить какое-нибудь интересное мероприятие. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 23-24 сентября 2023 года.

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 23-24 СЕНТЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

Спортивный фестиваль от «Русфонда»

Когда: 23 сентября, 10.00

Где: парк Гагарина.

Билеты: бесплатно

Фестиваль приурочен к поддержке благотворительного фонда «Русфонд». Его цель - сбор средств для помощи тяжелобольным детям. В программе - фланкировка шашками от самарских казаков, показательные выступления юных спортсменов, выступление танцевального коллектива «Созвездие».

Фестиваль документального кино Beat Weekend

Когда: 22 сентября -1 октября

Где: Дом 77, бар «Вечно молодой», кинотеатры «Художественный» и «Синема Парк Хаус»

Билеты: 240-350 руб.

В программе фестиваля Beat Weekend (18+) - ленты европейских и американских кинофестивалей о жизни богемы и андеграунда Нью-Йорка XX века, творчестве режиссеров Дэвида Линча и Альфреда Хичкока, а также о пожарах в Якутии.

КОНЦЕРТЫ 23-24 СЕНТЯБРЯ 2023 В САМАРЕ

«Altro coro»

Когда: 23 сентября, 18.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 400-700 руб.

Ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro» был создан в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В его состав вошли студенты кафедры хорового дирижирования. Концерт (12+) коллектива пройдет в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».

Концерт «Ночь перед Рождеством» с Даниилом Спиваковским

Когда: 24 сентября, 18.30

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 500-1000 руб.

«Ночь перед Рождеством» (12+) - литературно-музыкальная композиция по одноименной повести Николая Гоголя с музыкой Николая Римского-Корсакова. Литературную часть концерта будет исполнять известный актер Даниил Спиваковский.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 23-24 сентября 2023 В САМАРЕ

«Сыграем в Красную шапочку»

Когда: 23 сентября, 11.00

Где: театр «Витражи» (ДК «Железнодорожников», ул. Льва Толстого, 94)

Билеты: 300-400 руб.

Юные зрители перенесутся в городок на реке Луара, где застанут представление уличных артистов: мадам Жаклин, Николь и мюсье Бипа, владеющего мастерством старейшего французского искусства - пантомимы. И увидят в их исполнении известную на весь мир сказку о Красной шапочке (3+).

«Щенок»

Когда: 24 сентября, 12.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 450 руб.

Одинокая женщина Дуня работала в парке культуры и отдыха диктором. И вот она нашла щенка, назвала Бобиком и привела его в свою квартирку, которая была ненамного больше той будки, в которой она работала. А потом она щенка потеряла. А щенок стал, конечно же, её искать, но нашел вместо неё одинокого клоуна Мишу.0+

СПЕКТАКЛИ 23-24 сентября 2023 В САМАРЕ

«Можно к тебе?»

Когда: 23 сентября, 18.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билеты: 400-500 руб.

Молодого и успешного Дениса затапливает интеллигентный пожилой мужчина. Денис, ломясь в квартиру соседа, встречает на лестничной клетке соседку-фанатичку, полицейских и дочь зачинщика квартирного потопа. История о важности и необходимости в здоровом, человеческом общении, без которого могут произойти катастрофические вещи. 16+

«Прошлым летом в Чулимске»

Когда: 23, 24 сентября, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)

Билеты: 400-1000 руб.

Спектакль по пьесе одного из самых талантливых советских драматургов Алекандра Вампилова. В жизни каждого из нас случается день, когда все представляется в фантастическом свете, иллюзия видится явью, счастье кажется таким близким, и не хочется верить, что этот день пройдет и не повторится. В центре спектакля (16+) - как раз такой невероятный летний день в Чулимске.

«Татищев. Сказание о звере-мамонте»

Когда: 24 сентября, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билеты: 300-1500 руб.

Спектакль (16+) в рамках фестиваля «Волга театральная». Героем постановки тольяттинского театра «Колесо» стал выдающийся государственный деятель петровской эпохи, основатель Ставрополя, первый историк государства российского Василий Татищев. Спектакль – подарок городу и посвящен 285-летию со дня основания Ставрополя-на-Волге.

«Леди Макбет Мценского уезда»

Когда: 24 сентября, 18.30

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билеты: 300-2000 руб.

Сюжетной основой оперы (16+) послужил очерк Николая Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 23-24 сентября 2023 В САМАРЕ 3 В САМАРЕ

Выставка шедевров кондитерского искусства

Когда: 20-24 сентября, 16.00

Где: Музей сладостей в ТРЦ «Аврора» (ул. Аэродромная, 47А)

Билеты: от 330 руб.

На выставке шедевров кондитерского искусства представлено множество экспонатов от мастеров из разных стран мира. Среии них - сладкий 3д антигравитационный пончик, самые большие сладкий бургер и попкорн, шоколадные гантели и многое другое.

«Сцены городской жизни»»

Когда: до 22 октября 2023, с 9 до 17 часов

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15)

Билеты: от 150 руб.

На выставке «Сцены городской жизни» (6+) представлено более 20 предметов одежды рубежа ХIХ-ХХ веков из коллекции самарского коллекционера Андрея Болдырева — платья, сюртук, рубаха, пальто, мундир и др. Каждый из них когда-то использовался по своему прямому назначению и был связан с судьбой конкретного человека.

«Портрет без сходства»

Когда: до 1 октября 2023, с 12 до 22 часов

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92)

Билеты: от 100 руб.

«Портрет без сходства» (6+) - выставка работ художника Валерия Сахатова. Это изображения вполне реальных людей, чьи индивидуальные черты «недопроявлены» в привычном смысле, но о чьем облике хочется думать, а об их внутренних качествах — догадываться. Здесь происходит что-то вроде расшифровки, пусть даже постепенной и неполной, той самой «жизни красок на холсте», которая свойственна абстрактным работам Сахатова.

МАСТЕР-КЛАССЫ 23-24 сентября 2023 В САМАРЕ

Апсайклинг

Когда: 23 сентября, 11.00

Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53)

Билеты: 699 руб.

Апсайклинг - новая жизнь старых предметов, арт-переделки для домашнего декора. На мастер-классе участники переделают броши и шкатулки на выбор и создадут эксклюзив для своего дома.

Мандала в технике точечной росписи

Когда: 24 сентября, 16.00

Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53)

Билеты: 1498 руб.

Участники мастер-класса научатся наносить краски дотсами - специальными инструментами разных диаметров. Ваша фантазия и подсказки мастера помогут создать оригинальный предмет декора.