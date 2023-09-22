В выходные можно будет сходить на спектакли, на концерты и на мастер-классы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Грядущие выходные дни будут сухими и солнечными. Самое время посетить какое-нибудь интересное мероприятие. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 23-24 сентября 2023 года.
Спортивный фестиваль от «Русфонда»
Когда: 23 сентября, 10.00
Где: парк Гагарина.
Билеты: бесплатно
Фестиваль приурочен к поддержке благотворительного фонда «Русфонд». Его цель - сбор средств для помощи тяжелобольным детям. В программе - фланкировка шашками от самарских казаков, показательные выступления юных спортсменов, выступление танцевального коллектива «Созвездие».
Фестиваль документального кино Beat Weekend
Когда: 22 сентября -1 октября
Где: Дом 77, бар «Вечно молодой», кинотеатры «Художественный» и «Синема Парк Хаус»
Билеты: 240-350 руб.
В программе фестиваля Beat Weekend (18+) - ленты европейских и американских кинофестивалей о жизни богемы и андеграунда Нью-Йорка XX века, творчестве режиссеров Дэвида Линча и Альфреда Хичкока, а также о пожарах в Якутии.
«Altro coro»
Когда: 23 сентября, 18.00
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)
Билеты: 400-700 руб.
Ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro» был создан в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В его состав вошли студенты кафедры хорового дирижирования. Концерт (12+) коллектива пройдет в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».
Концерт «Ночь перед Рождеством» с Даниилом Спиваковским
Когда: 24 сентября, 18.30
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)
Билеты: 500-1000 руб.
«Ночь перед Рождеством» (12+) - литературно-музыкальная композиция по одноименной повести Николая Гоголя с музыкой Николая Римского-Корсакова. Литературную часть концерта будет исполнять известный актер Даниил Спиваковский.
«Сыграем в Красную шапочку»
Когда: 23 сентября, 11.00
Где: театр «Витражи» (ДК «Железнодорожников», ул. Льва Толстого, 94)
Билеты: 300-400 руб.
Юные зрители перенесутся в городок на реке Луара, где застанут представление уличных артистов: мадам Жаклин, Николь и мюсье Бипа, владеющего мастерством старейшего французского искусства - пантомимы. И увидят в их исполнении известную на весь мир сказку о Красной шапочке (3+).
«Щенок»
Когда: 24 сентября, 12.00
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)
Билеты: 450 руб.
Одинокая женщина Дуня работала в парке культуры и отдыха диктором. И вот она нашла щенка, назвала Бобиком и привела его в свою квартирку, которая была ненамного больше той будки, в которой она работала. А потом она щенка потеряла. А щенок стал, конечно же, её искать, но нашел вместо неё одинокого клоуна Мишу.0+
СПЕКТАКЛИ 23-24 сентября 2023 В САМАРЕ
«Можно к тебе?»
Когда: 23 сентября, 18.00
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)
Билеты: 400-500 руб.
Молодого и успешного Дениса затапливает интеллигентный пожилой мужчина. Денис, ломясь в квартиру соседа, встречает на лестничной клетке соседку-фанатичку, полицейских и дочь зачинщика квартирного потопа. История о важности и необходимости в здоровом, человеческом общении, без которого могут произойти катастрофические вещи. 16+
«Прошлым летом в Чулимске»
Когда: 23, 24 сентября, 18.00
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27)
Билеты: 400-1000 руб.
Спектакль по пьесе одного из самых талантливых советских драматургов Алекандра Вампилова. В жизни каждого из нас случается день, когда все представляется в фантастическом свете, иллюзия видится явью, счастье кажется таким близким, и не хочется верить, что этот день пройдет и не повторится. В центре спектакля (16+) - как раз такой невероятный летний день в Чулимске.
«Татищев. Сказание о звере-мамонте»
Когда: 24 сентября, 18.00
Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)
Билеты: 300-1500 руб.
Спектакль (16+) в рамках фестиваля «Волга театральная». Героем постановки тольяттинского театра «Колесо» стал выдающийся государственный деятель петровской эпохи, основатель Ставрополя, первый историк государства российского Василий Татищев. Спектакль – подарок городу и посвящен 285-летию со дня основания Ставрополя-на-Волге.
«Леди Макбет Мценского уезда»
Когда: 24 сентября, 18.30
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)
Билеты: 300-2000 руб.
Сюжетной основой оперы (16+) послужил очерк Николая Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.
Выставка шедевров кондитерского искусства
Когда: 20-24 сентября, 16.00
Где: Музей сладостей в ТРЦ «Аврора» (ул. Аэродромная, 47А)
Билеты: от 330 руб.
На выставке шедевров кондитерского искусства представлено множество экспонатов от мастеров из разных стран мира. Среии них - сладкий 3д антигравитационный пончик, самые большие сладкий бургер и попкорн, шоколадные гантели и многое другое.
«Сцены городской жизни»»
Когда: до 22 октября 2023, с 9 до 17 часов
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15)
Билеты: от 150 руб.
На выставке «Сцены городской жизни» (6+) представлено более 20 предметов одежды рубежа ХIХ-ХХ веков из коллекции самарского коллекционера Андрея Болдырева — платья, сюртук, рубаха, пальто, мундир и др. Каждый из них когда-то использовался по своему прямому назначению и был связан с судьбой конкретного человека.
«Портрет без сходства»
Когда: до 1 октября 2023, с 12 до 22 часов
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92)
Билеты: от 100 руб.
«Портрет без сходства» (6+) - выставка работ художника Валерия Сахатова. Это изображения вполне реальных людей, чьи индивидуальные черты «недопроявлены» в привычном смысле, но о чьем облике хочется думать, а об их внутренних качествах — догадываться. Здесь происходит что-то вроде расшифровки, пусть даже постепенной и неполной, той самой «жизни красок на холсте», которая свойственна абстрактным работам Сахатова.
Апсайклинг
Когда: 23 сентября, 11.00
Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53)
Билеты: 699 руб.
Апсайклинг - новая жизнь старых предметов, арт-переделки для домашнего декора. На мастер-классе участники переделают броши и шкатулки на выбор и создадут эксклюзив для своего дома.
Мандала в технике точечной росписи
Когда: 24 сентября, 16.00
Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53)
Билеты: 1498 руб.
Участники мастер-класса научатся наносить краски дотсами - специальными инструментами разных диаметров. Ваша фантазия и подсказки мастера помогут создать оригинальный предмет декора.