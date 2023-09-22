Самарский гипсовый комбинат: Мусор сам себя не вынесет

И менеджер, и руководитель - каждый готов помочь природе. Фото: Анастасия СЕСОРОВА

Потребность в чистоте

Миссия акции – привести в порядок популярное место отдыха жителей и гостей Самарской области после завершения сезона и еще раз напомнить общественности, что к природе нужно относиться бережно, чтобы сохранить радующую нас красоту. В 2023 году волонтерам предстояло убраться на острове Рождественский напротив Самары - многие называют это место Заволгой. На ее диких пляжах в сезон очень многолюдно, поэтому экоактивисты сразу были настроены на ударный труд.

- Заботиться о экологии сегодня очень важно. Наше предприятие придает огромное значение защите окружающей среды, поскольку это непосредственно влияет на организацию процессов производства. Мы активно внедряем передовые технологии и оптимизируем весь цикл производства с целью получения максимально очищенной продукции с минимальным негативным влиянием на экологию. Кроме того, мы осуществляем сортировку и переработку производственных отходов, используем рециклинг, а также рационально расходуем ресурсы и принимаем множество других мер, способствующих экологической устойчивости, - рассказывает руководитель отдела стратегического маркетинга «Самарского гипсового комбината» Екатерина Остроухова.

– И мы убеждены, что каждый человек, вне зависимости от возраста и социального статуса, может и должен позаботиться о природе на бытовом уровне. Как минимум быть аккуратным, не оставлять после себя никаких отходов, а лучше просто навести чистоту вокруг себя, не рассуждая, чей это мусор. Подтверждение этому то, что среди шестерых сотрудников нашего предприятия, которые сегодня помогают убирать Заволгу, - трое руководителей. И они считают волонтерство в пользу экологии не менее важным делом, чем решение производственных задач.

К слову, предприятие было участником первой акции «Мы чистим мир», во время которой убирали берега озера Гатное. Затем комбинат сосредоточился на собственных экопроектах, а сейчас вновь присоединился к масштабному движению, потому что есть желание принести еще больше пользы природе.

Помощь или вред?

Остров Рождественский встретил волонтеров красивейшими видами, особенно на так называемых диких пляжах: тихие заводи красавицы Волги, начинающие золотиться перелески, стайки уток у противоположного острова… Тишина, безмятежность, располагающие к тому, чтобы отдохнуть и наполниться энергией – и ковер из мусора в кустах. Самое парадоксальное, что большую часть отходов составляли предметы, обеспечивающие комфорт, делающие нашу жизнь проще. Пакеты, упаковка, легкая пластиковая посуда и бутылки, которые удобно брать с собой, влажные салфетки, средства женской гигиены… Казалось бы, с помощью этих вещей наш быт должен становиться более цивилизованным, но это не так.

- Впечатление сложилось очень неприятное, было стыдно за тех, кто оставил такой «экослед», - делится Екатерина Остроухова. – Думаю, учитывая популярность места, здесь нужны контейнеры для сбора мусора. Правда, отходы сами себя не вынесут, все равно придется собирать их в пакеты и нести до контейнера, а не бросать где попало. Это на самом деле минутное дело, если есть привычка и осознанность, что ты либо помогаешь природе, либо вредишь. И нужно определиться, на чьей ты стороне.

Более двух часов длилась уборка. Волонтеры гипсового комбината были последними, кто покинул дикий пляж с мусорными пакетами. Всего при участии активистов было собрано более 10 кубометров бытовых отходов. Дикий пляж на Рождественском чист.

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