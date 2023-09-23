Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Девятый тур Российской премьер-лиги стартует сегодня, 23 сентября, в Самаре. «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» примут «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

Команды к девятому туру расположились на разных полюсах турнирной таблицы РПЛ. Самарцы неожиданно идут на третьем месте с 15 набранными очками, подопечные Игоря Осинькина потерпели только одно поражение со старта сезона. У «Сочи» же шесть поражений, всего две победы и только 13 место. Южане сменили тренера, главным вновь стал Александр Точилин, и планируют исправлять ситуацию.

Смотреть матч Крылья Советов – Сочи 23 сентября 2023, онлайн трансляция матча РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Сочи» можно в прямом эфире на канале и сайте «Матч Премьер».

Прогнозы, статистика и история личных встреч Крылья Советов – Сочи

Ожидаемо фаворитами предстоящего противостояния букмекеры считают хозяев: коэффициенты на победу «Крыльев» - около 1.9 – 2.1. На победу «Сочи» - 3.8 – 4, а на ничью - около 3.5.

Друг с другом команды встречались 11 раз, если учитывать время, когда «Сочи» называлось «Динамо» и играло в Санкт-Петербурге.

Цифры на стороне самарцев: «Сочи» ни разу не обыгрывал «Крылья Советов». Более того – команды играли вничью лишь однажды. Это было в 2014 году на стадионе «Металлург» в Самаре, тогда «КС» и «Динамо» из Санкт-Петербурга разошлись миром 1:1.