Встреча с командой и слова Точилина: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал предстоящий матч с «Крыльями». Фото: ФК «Сочи».

«Крылья Советов» одержали долгожданную первую победу в Кубке России (19 сентября самарцы обыграли в Калининграде «Балтику» 2:1) и готовятся к домашней игре с «Сочи» в РПЛ. Южане неудачно начали сезон: после девяти туров команда идет на 13 месте с шестью поражениями. У самарцев дела в Российской премьер-лиге куда лучше – третье место и 15 очков. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем 9 тура РПЛ с «Сочи» 23 сентября 2023 года.

«Битва курортов» и встреча с командой

Перед матчем на «Солидарность Самара Арене» пройдет «Битва курортов». Для болельщиков приготовили насыщенную программу: на 3 гейте будут угощать СОЧниками, будет работать фотозона и пройдет концерт кавер-группы CODA-Band.

С 13:00 в музее «Крыльев Советов» запланирована выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Перед началом матча пройдет тематический квиз.

После игры в 17:30 в VIP-зоне стадиона пройдет встреча болельщиков с командой.

«Игра расставит все на свои места»

Предстоящую игру с «Крыльями» прокомментировал главный тренер «Сочи» Александр Точилин, который снова возглавил команду.

- Вы думаете, мы едем туда [в Самару] проигрывать? – спросил Точилин у журналиста «Матч ТВ» после вопроса о цели на игру с «КС». – Кто фаворит? Посмотрите, где «Крылья», а где мы [в турнирной таблице]. На бумаге фаворит один, а игра расставит все на свои места.

Не стало Бориса Старухина

На этой неделе не стало заслуженного ветерана «Крыльев Советов» Бориса Старухина. Бывший футболист скончался на 74 году жизни.

За «Крылья» Старухин выступал в 70-х годах, тогда он сыграл больше 100 матчей в футболке куйбышевской команды.

Прощание с Борисом Старухиным прошло 22 сентября в Жигулевске.