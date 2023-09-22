«Спартак» на полу автобуса, нейтральное поле и техническое поражение: предыстория и подробности матча «Крыльев» с «Жемчужиной» в 1996 году

Из-за разбитого стекла спартаковского автобуса "Крылья" проводили в 1996 году три матча в Тольятти. Фото: скрин видео

23 сентября «Крылья Советов» сыграют в Самаре матч с ФК «Сочи». У волжан уникальная история встреч с сочинским клубом в его нынешней инкарнации. Все шесть предыдущих матчей между этими командами — и дома, и в гостях — неизменно заканчивались победами «Крыльев Советов».

Правда, одна из этих побед — в последнем туре «ковидного» сезона-2019/2020 — оказалась технической, так как в «Сочи» не набралось здоровых игроков на матч. Как ни парадоксально, та ситуация сыграла злую шутку с «Крыльями». Поскольку ФК «Сочи» «проиграл» тогда без игры не только самарцам, но и «Тамбову», «Крылья» вылетели в ФНЛ, не сумев обойти в таблице тамбовчан.

А вот 27 лет назад, когда Сочи в высшем футбольном свете представляла «Жемчужина», техническую победу в матче с «Крыльями», напротив, присудили южанам. При очень странных обстоятельствах. «КП-Самара» вспоминает скандальную подоплеку той истории.

Судья Гамеев и буйные болельщики

Дело в том, что матч «Крылья Советов» - «Жемчужина» проходил не в Самаре, а в Тольятти. Самарский стадион «Металлург» был дисквалифицирован на три матча после скандала в домашнем матче со «Спартаком».

В 1996 году «Крылья», до этого неизменно боровшиеся за выживание, стартовали очень хорошо, и к 11-му туру шли на 5-м месте, отставая от лидировавшего «Спартака» всего на 5 очков. В матче с «красно-белыми» главным «героем» оказался судья Гамеев из подмосковного Протвино, получивший от инспектора за эту игру неудовлетворительную оценку и больше в поле не судивший.

Уже в дебюте игры он не назначил пенальти за явный фол спартаковца Никифорова против игрока «Крыльев». Вскоре самарцы повели в счете, но в концовке Гамеев поставил «точку» уже в ворота самарцев. Игра закончилась вничью 1:1, а раздосадованные болельщики потом не давали выехать со стадиона автобусу с игроками «Спартака». В заднее стекло автобуса чем-то швырнули, оно раскрошилось и заставило залечь на пол автобуса игроков и телевизионную съемочную группу из Москвы.

Чудесные совпадения в пользу сочинцев

В результате «Крылья» наказали лишением возможности провести дома три следующих домашних матча. Эти игры самарцы проводили в Тольятти на стадионе «Торпедо». Дважды проиграли по 0:2 (московскому «Динамо» и «Ростсельмашу»), а вот с «Жемчужиной» вроде прервали затянувшуюся серию поражений из 4 матчей, сыграв вничью 2:2.

Но, как выяснилось, в этой встрече не имел права принимать участия самарец Александр Цыганков. В том сезоне в регламент внесли изменения, добавив дисквалификацию за 5 желтых карточек (прежде игрок пропускал матч только за каждую четную карточку). В итоге «Крыльям» присудили техническое поражение.

Дальнейшие события заставили задуматься: правда ли в «Крыльях» просто не уследили за регламентом? Дело в том, что осенью того же года «Жемчужина» вновь приехала в Тольятти — играть с «Ладой». Автозаводцы к тому времени уже безнадежно вылетали из высшего дивизиона.

Встреча с сочинцами катилась к ничьей, как вдруг тренеры «Лады» срочно выпустили на поле Дмитрия Емельянова, который… не имел права играть в этом матче из-за дисквалификации. «Жемчужине», боровшейся за выживание, присудили техническую победу. Столь удивительное совпадение историй заставляет усомниться, что дело только в «недосмотре» ответственных лиц. Но, конечно, никто никого за руку не поймал, а выгодоприобретателем в обоих случаях оказалась «Жемчужина».

Счастливый конец

К слову, в последнем туре того сезона сочинцам сохранение места в высшем дивизионе гарантировала ничья. И этот последний тур «Жемчужина» играла в Сочи с «Крыльями». В первом тайме хозяева дважды забили, в самом начале второго самарцы два мяча быстренько отыграли, после чего докатали матч до ничьей. «Жемчужина» спаслась, а «Крылья» заняли рекордное на тот момент для себя в российской истории 9-е место.

Впрочем, теперь Сочи представляет в РПЛ другой клуб, да и нравы в российском футболе уже иные.

Матч «Крылья Советов» - «Сочи» начнется в субботу, 23 сентября 2023 года на «Солидарность Арене» в 15 часов по Самаре.