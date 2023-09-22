Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2023 11:58

В Самаре на Московском шоссе появилась уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»

Девелопер «Альянс Менеджмент» инициировал проект с любовью и уважением к истории города, чтобы сохранить память места
Источник:kp.ru
Фото: предоставлено "КП"

Фото: предоставлено "КП"

Девелопер проекта Жилые башни «Баланс Towers» открыл уличную выставку «Линдовка: дорога с историей». Пространство появилось на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Забор между строительной площадкой «Баланс Towers» и пешеходным тротуаром вдоль Московского шоссе стал на ближайшие два месяца новой городской выставкой протяженность которой составила более 80 метров. Увидеть ее может каждый желающий житель Самары.

Фото: предоставлено "КП"

Фото: предоставлено "КП"

Девелопер «Альянс Менеджмент» инициировал проект с любовью и уважением к истории города, чтобы сохранить память места. Жители и гости района могут остановиться у информационных стендов и узнать интереснейшую историю об уникальном объекте. Все дело в том, что Жилые башни «Баланс Towers» строятся на части территории ГПЗ-4 и именно на этом месте располагались цеха по благоустройству ГПЗ-4, где разводили цветы для украшения территории предприятия и подшефных объектов через которые когда-то и пролегала Линдовская железная дорога.

Фото: предоставлено "КП"

Фото: предоставлено "КП"

Рельсы и шпалы «линдовки» были демонтированы еще в 2007–2009 годах. Сама история одной из самых протяженных внутригородских железнодорожных веток своего времени началась весной 1942 года. Линдовская железная дорога была построена во времена, когда Куйбышев был «запасной» столицей для снабжения предприятий оборонной промышленности. В дальнейшем Линдовскую железную дорогу использовали и другие крупные предприятия Куйбышева: от металлургического завода им. Ленина до завода им. Масленникова и шоколадной фабрики.

Фото: предоставлено "КП"

Фото: предоставлено "КП"

Для выставки собраны главные факты о Линдовской железной дороге: как росла, развивалась, какое огромное значение представляла для своего времени, когда и почему прекратила свое существование. В подготовке помогли данные архивов и воспоминания тех, кто работал на Линдовке. Сведения собирали и структурировали самарские краеведы Евгений Альмяшев и Андрей Артемов.

Узнать подробнее об истории уникального объекта можно на сайте «Баланс Towers» по ссылке.

Реклама ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй»

КАРТИНА ДНЯ