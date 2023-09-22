В Самаре на Московском шоссе появилась уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»

Фото: предоставлено "КП"

Девелопер проекта Жилые башни «Баланс Towers» открыл уличную выставку «Линдовка: дорога с историей». Пространство появилось на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Забор между строительной площадкой «Баланс Towers» и пешеходным тротуаром вдоль Московского шоссе стал на ближайшие два месяца новой городской выставкой протяженность которой составила более 80 метров. Увидеть ее может каждый желающий житель Самары.

Фото: предоставлено "КП"

Девелопер «Альянс Менеджмент» инициировал проект с любовью и уважением к истории города, чтобы сохранить память места. Жители и гости района могут остановиться у информационных стендов и узнать интереснейшую историю об уникальном объекте. Все дело в том, что Жилые башни «Баланс Towers» строятся на части территории ГПЗ-4 и именно на этом месте располагались цеха по благоустройству ГПЗ-4, где разводили цветы для украшения территории предприятия и подшефных объектов через которые когда-то и пролегала Линдовская железная дорога.

Фото: предоставлено "КП"

Рельсы и шпалы «линдовки» были демонтированы еще в 2007–2009 годах. Сама история одной из самых протяженных внутригородских железнодорожных веток своего времени началась весной 1942 года. Линдовская железная дорога была построена во времена, когда Куйбышев был «запасной» столицей для снабжения предприятий оборонной промышленности. В дальнейшем Линдовскую железную дорогу использовали и другие крупные предприятия Куйбышева: от металлургического завода им. Ленина до завода им. Масленникова и шоколадной фабрики.

Фото: предоставлено "КП"

Для выставки собраны главные факты о Линдовской железной дороге: как росла, развивалась, какое огромное значение представляла для своего времени, когда и почему прекратила свое существование. В подготовке помогли данные архивов и воспоминания тех, кто работал на Линдовке. Сведения собирали и структурировали самарские краеведы Евгений Альмяшев и Андрей Артемов.

Узнать подробнее об истории уникального объекта можно на сайте «Баланс Towers» по ссылке.

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