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Общество22 сентября 2023 12:38

Шла на поправку и рухнула без сознания: врачи дважды спасли жизнь жительнице Сызрани

В Сызрани врачи дважды за несколько дней спасли жизнь женщине
Алиса ВЬЮШКИНА
Вторую операцию пришлось экстренно проводить спустя несколько дней после первой.

Вторую операцию пришлось экстренно проводить спустя несколько дней после первой.

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Врачи-кардиохирурги из Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии сызранского филиала Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели две срочные операции 39-летней пациентке. Женщина пришла в больницу с жалобами на боли и онемение левой ноги. Врачи сразу поняли, что пациентку надо спасать.

«Своевременное обращение спасло жизнь»

Женщину обследовали, а после сразу госпитализировали. Оказалось, у жительницы Сызрани острая эмболия бедренной артерии (перенос тромба (эмбола) из центральных участков кровеносного русла по артерии, который застревает в каком-то ее разветвлении и может блокировать или ограничивать приток крови, - прим. автора). Благодаря проведенной операции удалось полностью восстановить кровоснабжение в ногу.

- Это большая удача, что пациентка своевременно обратилась за помощью и мы могли действовать оперативно, - уверен врач-кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением Александр Казанцев.

После операции женщину оставили в медицинском учреждении под присмотром специалистов, чтобы пациентка смогла восстановиться. Постепенно увеличилась двигательная активность ноги. Казалось, вот-вот можно будет отправлять пациентку домой, однако через четыре дня после операции состояние женщины вдруг ухудшилось.

Потеря сознания и новый диагноз

Внезапная потеря сознания, утрата результата четырехдневного восстановления, срочная диагностика и… опять операция. Врачи поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт. К нему привел тромбоз левой сонной артерии (это один из основных сосудов, который питает головной мозг, - прим. автора).

- Благодаря тому, что пациента вовремя к нам попала, мы смогли не только сохранить конечность, но и предотвратить дальнейшее развитие инсульта, - рассказывает Александр Казанцев.

Бригада сосудистых хирургов в экстренном порядке провела операцию и удалила эмболы вместе с тромботическими массами из левой сонной артерии, благодаря чему получилось полноценно восстановить кровоснабжение головного мозга.

Операция прошла успешно. На следующий день женщина пришла в сознание. Рука и нога снова начали двигаться. Сейчас жительницу Сызрани уже выписали, она вернулась домой.

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