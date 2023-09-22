Шла на поправку и рухнула без сознания: врачи дважды спасли жизнь жительнице Сызрани

Вторую операцию пришлось экстренно проводить спустя несколько дней после первой. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Врачи-кардиохирурги из Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии сызранского филиала Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели две срочные операции 39-летней пациентке. Женщина пришла в больницу с жалобами на боли и онемение левой ноги. Врачи сразу поняли, что пациентку надо спасать.

«Своевременное обращение спасло жизнь»

Женщину обследовали, а после сразу госпитализировали. Оказалось, у жительницы Сызрани острая эмболия бедренной артерии (перенос тромба (эмбола) из центральных участков кровеносного русла по артерии, который застревает в каком-то ее разветвлении и может блокировать или ограничивать приток крови, - прим. автора). Благодаря проведенной операции удалось полностью восстановить кровоснабжение в ногу.

- Это большая удача, что пациентка своевременно обратилась за помощью и мы могли действовать оперативно, - уверен врач-кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением Александр Казанцев.

После операции женщину оставили в медицинском учреждении под присмотром специалистов, чтобы пациентка смогла восстановиться. Постепенно увеличилась двигательная активность ноги. Казалось, вот-вот можно будет отправлять пациентку домой, однако через четыре дня после операции состояние женщины вдруг ухудшилось.

Потеря сознания и новый диагноз

Внезапная потеря сознания, утрата результата четырехдневного восстановления, срочная диагностика и… опять операция. Врачи поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт. К нему привел тромбоз левой сонной артерии (это один из основных сосудов, который питает головной мозг, - прим. автора).

- Благодаря тому, что пациента вовремя к нам попала, мы смогли не только сохранить конечность, но и предотвратить дальнейшее развитие инсульта, - рассказывает Александр Казанцев.

Бригада сосудистых хирургов в экстренном порядке провела операцию и удалила эмболы вместе с тромботическими массами из левой сонной артерии, благодаря чему получилось полноценно восстановить кровоснабжение головного мозга.

Операция прошла успешно. На следующий день женщина пришла в сознание. Рука и нога снова начали двигаться. Сейчас жительницу Сызрани уже выписали, она вернулась домой.