Это традиционное изменение в расписании. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Традиционно с начала второго осеннего месяца пригородные электропоезда в регионе меняют свое расписание. Новый график курсирования транспорта сообщила Самарская пригородная пассажирская компания. Рассказываем, как изменится расписание электричек в Самаре и области с 1 октября 2023 года.

Расписание электричек в Самарской области с 1 октября 2023 года

Два пригородных поезда с указанной даты будут ходить ежедневно:

- № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Мирная (приб.12.30);

- № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.35) теперь назначаются ежедневно.

Два пригородных поезда будут отменены:

- № 7554 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Самара;

- № 6310/6309 Самара (отпр.12.31) – Курумоч.

С 16 октября 2023 года в Самаре отменят еще два пригородных поезда:

- № 6332/6331 Самара (отпр.06.54) – Курумоч;

- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.15) – Самара.