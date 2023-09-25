Погода продолжает радовать самарцев теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что на носу уже октябрь, погода в Самарской области не перестает удивлять теплом и летним солнцем. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на предстоящей неделе с 25 сентября по 1 октября 2023 года.

Погода в Самаре на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года

В целом, все погодные сервисы в своих прогнозах на эту неделю в Самаре единодушны - будет чуть холоднее, чем на прошлой неделе, но буквально на три градуса. Данные сервисов расходятся только по части ветра.

Приволжское УГМС пока публикует прогноз лишь до середины недели. Сегодня, 25 сентября, в Самарской области воздух максимально прогреется до +28 градусов. Будет малооблачно, сухо, ветер неустойчивый, слабый.

26 и 27 сентября днем в Самаре будет уже +18...+23 градусов. А вот ночи могут быть ощутимо холодными: минимальная температура +4 градуса. Также эти дни ожидаются ветреными - 7-12 м/c с северо-запада.

По данным Gismeteo.ru, на грядущей неделе днем похолодает на несколько градусов. Сегодня, 25 сентября - единственный день, когда днем воздух прогреется до +25 градусов. В остальные дни в светлое время суток столбик термометра будет колебаться в пределах +20...+23 градусов. Ночные температуры так же немного снизятся - до +10...+15 градусов. В целом, неделя ожидается малооблачной и сухой, но немного ветреной - 5-9 м/с почти каждый день.

Сервис Яндекс.Погода прогнозируют среднюю дневную температуру воздуха в Самаре в пределах +19...+22 градусов. По ночам +8...+16 градусов. Малооблачно, без осадков. Атмосферное давление - 759-765 мм ртутного столба. Сервис также сообщает, что сила ветра на этой неделе не превысит 5 м/с.