В октябре вступят в силу сразу несколько важных изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором осеннем месяце 2023 года в России вступает в силу ряд серьезных нововведений, о которых важно знать всем. Рассказываем, какими будут самые важные изменения в Самарской области с 1 октября 2023 года.

Закон о гаражных кооперативах

С 1 октября 2023 года вступает в силу закон о гаражных объединениях, который регулирует отношения собственников гаражей в кооперативах. Гаражом отныне будет считаться здание, предназначенное исключительно для хранения транспорта. Оно может иметь подвал и не более двух наземных этажей. В рамках нового закона также упрощается государственная регистрация и кадастровый учет прав на гаражи и участки, на которых они расположены.

Закон о российском гражданстве

С 26 октября 2023 года для получения российского гражданства иностранцам придется знать русский язык, историю страны и ее законодательство. А поводов для лишения гражданства РФ станет больше. Добавились госизмена, бандитизм, дискредитация армии, оборот наркотиков и др. Наличие регистрации на временное проживание и семьи перестанет быть основанием для упрощенного получения гражданства.

Рост зарплат силовикам

С 1 октября 2023 года на 10,5% должны вырасти зарплаты сотрудников органов внутренних дел, полиции, принудительного исполнения, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы. Увеличение выплат также коснется и военных пенсий.

10 тысяч рублей от Соцфонда

Семьи с детьми и студенты с 1 октября 2023 года могут рассчитывать на ежемесячное получение 10 тыс. рублей от Социального фонда России. Семьи с детьми имеют возможность получить выплаты на каждого ребенка. Для этого следует оформить соцконтракт на портале Госусуг или позвонить по телефону: 8 (800) 101-41-07 для получения бесплатной консультации по социальным вопросам и выплатам на детей.

Новые категории товаров для маркировки

С 1 октября 2023 года вводится обязательная маркировка нескольких групп товаров: антисептиков, кресел-колясок, ортопедической обуви и стелек, освежителей воздуха.

Новые штрафы за уклонение от воинской службы

С 1 октября работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военкомат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 350 до 400 тыс. рублей. Если человек не придет по повестке в военкомат без уважительной причины, его накажут штрафом до 30 тыс. рублей.