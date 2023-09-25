«Спасти чью-то жизнь»: новокуйбышевские нефтепереработчики рассказали о своем опыте участия в донорской акции

Желающих участвовать в акции оказалось больше, чем может принять мобильный пункт переливания крови за смену. Фото: предоставлено НК НПЗ.

19 сентября на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, дочернего предприятия НК «Роснефть»), была организована вторая в этом году донорская акция. На этот раз в ней принял участие 101 активист движения «Волонтеры Роснефти». Ежегодно нефтяники пополняют областной банк службы крови Самарской области более чем на 100 литров.

Этот раз – юбилейный

Они отдают частику себя ради спасения жизней других людей, не видя в этом ничего особенного. А между тем такие неравнодушные к чужой боли люди с большим сердцем порой помогают сохранить самое бесценное - жизнь.

Донорские акции на НК НПЗ проходят регулярно. И за последние несколько лет количество заводчан, желающих стать донорами, увеличилось многократно. Желающих больше, чем может принять мобильный пункт переливания крови за смену. Кто-то сдает кровь впервые, а кто-то из года в год на протяжении нескольких лет.

Игорь Воронцов, например, начальник участка цеха водоснабжения и водоотведения, рассказывает:

– Я начинал сдавать кровь еще когда учился в институте, в 90-х годах. Сегодня сдал уже в 20-ый раз. Зачем я это делаю? Здоровьем я не обижен, так почему же мне не помочь. Может быть, моя кровь кому-то поможет спасти жизнь. Эта мысль греет мне душу.

Сейчас Игорю Воронцову 47 лет. Он ведет активный образ жизни, следит за питанием, чтобы поддерживать крепкое здоровье. Кстати, донорство ему в этом помогает. Перед сдачей крови каждого участника донорской акции тщательно проверяют. Добро на сдачу дают только в том случае, если никаких отклонений не найдено. Кроме того, 450 миллилитров, отправленные в банк крови, отлично стимулируют иммунную и кровеносную системы донора.

Главный специалист отдела эксплуатации новых объектов Илья Ясаков, несмотря на свои 30-ть с небольшим, уже успел «догнать» своего коллегу. Он тоже в тот день сдавал кровь в юбилейный, 20-й раз.

- Перед процедурой я всегда стараюсь хорошенько отдохнуть,чтобы легче перенести нагрузку на организм. По сути, сдача крови - рядовая безопасная медицинская процедура. Тем не менее многие сильно нервничают, а зря - такие переживания не на пользу. Надо настроиться на хорошее и придерживаться рекомендаций врачей: после сдачи крови пить побольше жидкости и хорошо питаться. Тогда восстановление пройдет быстро. Помочь нуждающимся людям может каждый, кто-то словом, кто-то делом. Достаточно просто придти на донорский пункт. Рад, что на заводе неравнодушных людей много.

Илья Ясаков в надежде на то, что его кровь может спасти чью-то жизнь, стал донором в 20-й раз. Фото: предоставлено НК НПЗ

Добрая традиция

Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, сотрудники «Роснефти» и ее дочерних предприятий уже более 11 лет участвуют в организованных Днях донора. Многие сдают кровь в индивидуальном порядке в течение всего года. Есть среди сотрудников предприятия почётные доноры России, для получения которого требуется сдать кровь более 40 раз.

В донорской акции, проведенной на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, приняли участие и работники Новокуйбышевского завода масел и присадок. Чтобы стать донором, сотрудникам не пришлось надолго отлучаться от работы, достаточно было просто дойти до передвижной станции переливания, расположившейся на территории предприятия.

В прошлом году волонтеры Новокуйбышевского НПЗ впервые стали донорами костного мозга, пополнив национальный регистр доноров костного мозга. Стать донором – один из самых простых способов сделать нашу жизнь добрее и лучше.