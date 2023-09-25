Правоохранители выясняют обстоятельства убийства районного зампрокурора Фото: Елена ШИШКИНА

В Самарской области следователи разбираются в кровавой драме, жертвой которой стал заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков. Правоохранители уже завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Собрали все, что известно про убитого зампрокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова: кто такой, биография, где работал, что случилось.

Кто такой зампрокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков: биография

Владимир Викторович Сямуков родился в Похвистневском районе Самарской области 26 июля 1981 года. 42-летний советник юстиции работал в прокуратуре Кинель-Черкасского района, где занимал должность исполняющего обязанности прокурора. Несколько лет до этого Владимир Викторович работал в Похвистневской межрайонной прокуратуре в должности заместителя прокурора. Зампрокурора часто давал интервью прессе, разъясняя законодательство.

Зампрокурора Кинель-Черкасскорго района Владимир Сямуков: над чем работал

Судя по открытым данным, зампрокурора привлекал к ответственности предпринимателей-нарушителей. В частности, Владимир Сямуков принимал участие в судебных заседаниях в Арбитражном суде Самарской области, где выходил с заявлениями о привлечении к административной ответственности местных индивидуальных предпринимателей, которые нарушали закон и осуществляли свою деятельность без соответствующих разрешений. Так, речь идет о работе без необходимых лицензий, о продаже контрафактного алкоголя и т.д.

Убийство зампрокурора Владимира Сямукова: что произшло

Точную картину трагедии еще предстоит выяснить следствию, однако предварительные неофициальные данные уже есть. По одной из версий, 23 сентября 42-летний прокурор отправился к своей даме сердца в Похвистнево. Однако дама была несвободна, у нее уже был другой мужчина. Между гостями возник конфликт, соперники якобы устроили драку. Один из них схватил деревянный стул и стал избивать им оппонента. Насколько известно, прокурору в драке сломали нос, однако он не стал сразу обращаться за медпомощью. В результате произошло кровоизлияние в верхние дыхательные пути, и Владимир Сямуков скончался.

Подозреваемый задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование по факту смерти Владимира Сямукова продолжается.

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