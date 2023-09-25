Метеочувствительным самарцам магнитная буря грозит плохим самочувствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сводкам геофизиков, октябрь 2023 года будет самым спокойным месяцем по части геомагнитных возмущений. Рассказываем подробно, когда и какой силы будут магнитные бури в октябре 2023 года в Самаре и как защитить от них свое здоровье.

Сколько магнитных бурь будет в октябре 2023 в Самаре

Всего в октябре 2023 года в Самаре ожидаются две магнитные бури длительностью в сутки каждая.

Первая буря силой в 3 балла накроет нас 20 октября. А следующая такой же силы - 26 октября. То есть, повышенный геомагнитный фон в октябре 2023 года продлится всего два дня.

При этом 3-балльная буря считается слабой. Так что у метеочувствительных самарцев есть надежда на передышку и отдых от геомагнитных возмущений и головной боли.

Как подготовиться к магнитной буре

3-балльная магнитная буря, как правило, проходит незаметно почти для всех людей. Однако некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.