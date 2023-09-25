«Крылья» на втором месте, «Нижний» - 4 матча без поражений: чем закончился уик-энд для футбольных команд Приволжья

После победы над "Сочи" с болельщиками "Крыльев" встретились и команда, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Крылья» взлетели на вершину

Самарские «Крылья Советов» встречались дома с ФК «Сочи». С этим соперником у волжан была уникальная статистика: все шесть личных встреч с южанами завершились в пользу «Крыльев».

Не стал исключением и седьмой поединок. Уже стартовые минуты принесли успех самарцам — отличился Салтыков. В конце первого тайма еще один набег «Крыльев» на чужие ворота завершился их взятием — Рахманович сделал счет 2:0.

Во второй половине встречи больше моментов было у гостей. В начале тайма Мелкадзе попал с двух метров в перекладину. На 85-й голкипер «Крыльев» Овсянников лицом отбил удар по воротам, тот же Мелкадзе добивал уже в пустые, но ногу успел подставить Бейл.

И все же, когда уже истекали шесть добавленных к матчу минут, гости сумели получить право на пенальти после столкновения Овсянникова с соперником. Ветеран «Сочи» Нобоа с «точки» был точен. Почти тут же раздался финальный свисток — 2:1.

После этой победы «Крылья Советов» на сутки возглавили турнирную таблицу. Подвинуть самарцев ниже могли «Зенит» и «Краснодар». Но питерцы в концовке уступили «Локомотиву» 1:2 и остались ниже «Крыльев» в таблице. А вот «Краснодар» свою победу над «Уралом» одержал (2:0) и снова вышел на первое место. «Крылья Советов» до следующего тура будут на 2-й позиции.

Столь удачного старта у самарцев в высшем дивизионе не было с 2001-го года. Стоит отметить, что с 21 забитым мячом «Крылья» остаются самой результативной командой первенства.

В ближайшем туре в воскресенье, 5 октября «Крылья» примут дома московский «Спартак», отстающий от самарцев на 2 очка. Начало встречи — в 17.30 местного времени (16.30 московского).

«Нижний» - не автобус

Сюрпризом для многих стало успешное выступление в сезоне 2023/2024 нижегородского клуба «Пари НН». По прошлому первенству команда заработала репутацию обороняющегося коллектива, скорее выгрызающего очки, чем достигающего результата красивой игрой.

Местная пиар-служба иронично обыграла это клише, организовав церемонию подписания нового контракта с клубом защитника Кирилла Гоцука в… маршрутном автобусе. Намек на оборонительную тактику «Пари НН», именуемую в болельщицкой среде «автобусом».

На самом деле нижегородская команда нового образца куда более охотно атакует и забивает красивые голы. В домашнем матче с «Оренбургом» «Пари НН» продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, три из которых выиграл.

Счет в игре открыли оренбуржцы в первом тайме — отличился Перес. Но перед самым перерывом Зе Турбо восстановил равновесие, а вскоре после возобновления игры Севикян вывел хозяев вперед. Окончательную же точку в матче поставил Боселли — 3:1.

«Пари НН» занимает 7-е место в таблице, всего на три очка отставая от идущего третьим «Зенита». «Оренбург» - пока на 12-й строчке, до вечера понедельника, когда должны сыграть в Казани «Рубин» и «Факел», замыкающие турнирную таблицу РПЛ.

Тольятти и Саратов — в пятерке

В Первой лиге в 11-м туре встречались представители Самарской области и Татарстана: в Жигулевске сошлись тольяттинский «Акрон» и нижнекамский «Нефтехимик».

В каком-то смысле этому матчу можно было придать статус «волго-камского дерби», хотя и с натяжкой. Да и решают команды в этом сезоне разные задачи. Тольяттинцы борются за выход в РПЛ, а «Нефтехимик» пока в зоне борьбы за выживание.

Тем не менее, если между командами и есть разница в классе, то она не сказалась. Игра завершилась вничью 0:0. «Акрон» - четвертый с верха таблицы, «Нефтехимик» - четвертый снизу.

На одно очко и одну строчку в таблице отстает от «Акрона» саратовский «Сокол» - одно из открытий этого сезона. Выходцы из второй лиги фантастически стартовали. Но против одного из фаворитов — махачкалинского «Динамо», да еще в гостях — волжане не сдюжили, уступив 0:2. Тем не менее 5-я строчка — факт.

Сенсация в Челнах

Сенсацию произвел челнинский «КамАЗ». Финансовый клуб-карлик из Татарстана играл против богатейшего московского «Торпедо». Ко всему еще у «КамАЗа» был дисквалифицирован их лидер и «энерджайзер» Гаглоев. Но в «автозаводском дерби» (хотя «Торпедо» ныне автозаводское лишь номинально, как носитель бренда) победили те, кто больше был настроен. «КамАЗу» удалось забить один мяч и не пропустить в свои ворота.

Команда из Набережных Челнов второй сезон подряд срамит скептиков, не просто держась на плаву с минимальным бюджетом, но и периодически кусая фаворитов. Сейчас в таблице «КамАЗ» - на 8-м месте из 18.