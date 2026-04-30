Новый главный тренер, прерванная серия неудач и сборная тура: последние новости «Крыльев Советов» и «Акрона» на 30 апреля 2026 года

«Крылья Советов» и «Акрон» одержали победы в 27 туре РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Нынешний сезон Российской премьер-лиги подходит к концу. Впереди – всего три тура. В 27 туре обе команды Самарской области одержали победы. Теперь клубы готовятся к новым матчам. Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» и «Акрона» на 30 апреля 2026 года.

Семь человек в сборной тура

Прошедший тур стал очень удачным для обеих команд. «Крылья» и «Акрон» добились побед в матчах, где не были фаворитами. Самарцы на своем поле обыграли «Локомотив» (2:0), а тольяттинцы на выезде одержали победу над «Балтикой» (1:0).

Успехи команд высоко оценили эксперты и болельщики «Матч Премьер». В сборную тура попали сразу семь игроков из команд Самарской области – пятеро из «Крыльев» и двое из «Акрона». В голосовании за лучшего вратаря победил Сергей Песьяков. Среди защитников болельщики выбрали Доминика Ороза, Сергея Божина и Родриго Эсковаля. В полузащите лучшими оказались Иван Олейников, Михайло Баньяц и Жилсон Беншимол.

В голосование также попал полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац, но он совсем немного уступил Михайло Баньяцу.

Прерванная серия без побед

В матче с «Балтикой» тольяттинский «Акрон» наконец прервал серию без побед. Красно-черные не побеждали на протяжении 10 игр кряду. До встречи с калининградцами, которая прошла 27 апреля, последняя победа «Акрона» была в 16 туре с «Сочи» в конце ноября 2025 года.

Также тольяттинцы смогли сохранить свои ворота сухими. Последний раз волжанам это удавалось сделать 1 ноября 2025 года в матче 14 тура РПЛ с «Ростовом».

«Балтика» подходила к этой встрече, находясь на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. Более того, калининградцы в нынешнем сезоне РПЛ ни разу не проигрывали на своем поле.

Победа в матче позволила «Акрону» подняться в турнирной таблице из зоны стыков на 10 строчку.

Назначили главного тренера

28 апреля Сергея Булатова главным тренером «Крыльев Советов». Ранее специалист занимал должность исполняющего обязанности. Пост главного тренера занял Виталий Панов.

Булатов возглавил команду после ухода Магомеда Адиева 1 апреля. За это время зелено-бело-синие провели шесть матчей: проиграли ЦСКА в Кубке (2:5), «Зениту» и «Сочи» (обе игры 1:2) в чемпионате, сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и ЦСКА (1:1) и обыграли «Локомотив» (2:0).

Новые герои «Аллеи славы»

В апреле прошло голосование за лучших игроков, выступавших за «Крылья Советов» в 2016-2020 годах. Победителями стали защитник Сергей Божин и атакующий полузащитник Антон Зиньковский.

Открытие новых стел состоится в 12:00 на «Аллее славы «Крыльев Советов» в Загородном парке в день рождения самарского клуба – 3 мая.

«Крылья Советов» идут на 13 месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. 1 мая самарцы дома сыграют со «Спартаком».

«Акрон» занимает 10 место с 27 очками. 3 мая тольяттинцы примут в Самаре действующего чемпиона страны «Краснодар».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал