Самарские абитуриенты смогут освоить востребованные специальности в нефтегазе

Сегодня около трети команды "Газпром нефти" — это молодые сотрудники. Фото: Александр Овчаренко

Компания открыла больше 1300 мест на бакалавриатах и магистратурах в вузах-партнерах. Абитуриентам доступны 44 программы в университетах образовательной экосистемы «Лига вузов».

Студентов готовят по наиболее востребованным в российской промышленности направлениям. В число самых популярных входят: программы по ИТ, цифровизации, бизнес-информатике, нефтегазовому инжинирингу и управлению производственными активами.

Реализуются не только стандартные направления обучения, но и программы по редким специальностям. Например, в Тюменском государственном университете действует магистерская программа «Геотехника в криолитозоне», где студентов учат строить и обслуживать сооружения в условиях вечной мерзлоты. А в Казанском национальном исследовательском технологическом университете и Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете готовят нефтедорожников – специалистов на стыке дорожной и нефтегазовой отраслей, которые будут разрабатывать новые битумные материалы.

«Сегодня около трети нашей команды — это молодые сотрудники. И для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении. Такую возможность студенты получают на партнерских образовательных программах, которые мы развиваем в рамках «Лиги вузов», — сказал председатель правления компании Александр Дюков.

В четырех вузах страны, в том числе в Самарском политехническом университете, партнерские программы реализует «Газпромнефть-Заполярье». Студентов учат эксплуатации и обслуживанию объектов добычи газа и газового конденсата. Уже с первого курса они получают производственный опыт на месторождениях предприятия и знакомятся с технологическими вызовами компании в рамках кейс-чемпионата.

«Мы сотрудничаем с 14 российскими вузами и с каждым годом расширяем наши партнерские программы. Помимо организации практик для студентов и стажировок для преподавателей мы также помогаем обновлять учебные пространства», — отметил генеральный директор предприятия Владимир Крупеников.

Актуальность партнерских программ обеспечивают эксперты компании. В 2025 году они помогли модернизировать более 60 учебных курсов в рамках бакалавриатов и магистратур. На этих направлениях готовят инженеров для работы с трудноизвлекаемыми запасами, навыками внедрения в промышленность искусственного интеллекта и других цифровых технологий.