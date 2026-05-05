Без размаха, но с гордостью: парад Победы в Самаре 9 мая 2026 года пройдет в усеченном формате

Еще недавно жители Самарской области задавались вопросом: будет ли в этом году празднование Дня Победы? Сегодня власти дали ответ: празднику и параду в Самаре – быть, но мероприятия пройдут с ограничениями. Рассказываем, как пройдет День Победы 9 мая 2026 года в Самаре: какая планируется программа, будет ли салют, как пройдет военный парад.

В этом году правительство Самарской области приняло решение о ряде ограничений. Так, количество зрителей на празднике в муниципальных образованиях не должно превышать 50 человек.

Новые правила распространяются и на областной центр. Парад Победы в Самаре традиционно пройдет на площади Куйбышева, но вместо восьми трибун здесь остались только две. Остальные разобрали несколькими днями ранее. Причина кроется в обеспечении безопасности.

«Количество зрителей сократили в целях безопасности и упрощения эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации», - рассказал замминистра по региональной безопасности Андрей Медников.

Трибуны разместятся вдоль театра оперы и балета. Попасть на них можно будет через КПП, которые будут находиться на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, а также на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской.

Попасть на Парад Победы можно по пригласительным билетам. На них будет указан необходимый зрителю контрольно-пропускной пункт. С собой также необходимо взять паспорт. К слову, дети в этом году пройти без билета не смогут.

«Раньше дети до 7 лет могли попасть на парад без билета. В этом году новые правила: вход только по билетам, ограничение 7+», - пояснил Андрей Медников.

Участие в параде примут 1300 человек. На площадь выйдут парадные расчеты мотострелковых бригад, роты почетных караулов и другие. Они пройдут по площади Куйбышева и уйдут по улице Вилоновской в сторону Волжского проспекта.

Для обеспечения безопасности на площади Куйбышева развернут мобильные огневые группы. Будут работать 8 постов радиопомех. Сотовую связь и мобильный интернет ограничат.

Праздник продолжится вечером на берегу Волги. На 1-й очереди набережной будет дан артиллерийский салют, также запустят праздничный фейерверк. Начало – в 22:00.

В этом году традиционно пройдет акция «Бессмертный полк». Но в других форматах, очного шествия не будет также из-за соображений безопасности. Самарцы смогут рассказать истории своих героев онлайн и в социальных сетях. Подать заявку можно до 6 мая. Также можно принять участие в акции «Бессмертный полк» на транспорте. В школах и детсадах будут организованы стены памяти.