«Сухая трава горит как порох»: почему нельзя разводить костер на даче и что грозит самарцам за шашлыки вне мангальной зоны

В условиях особого противопожарного режима наказания ужесточаются.

В Самаре обсудили профилактику ландшафтных и лесных пожаров. Специалисты гидрометцентра, МЧС и городского управления гражданской защиты рассказали, где можно жарить шашлыки, а где нельзя, и какие наказания грозят нарушителям. Эти темы подняли на конференции в пресс-центре «Самарской газеты» 5 мая 2026 года.

Как считают класс пожароопасности

Специалисты Гидрометцентра рассчитывают класс пожароопасности ежедневно.

«Расчет мы начинаем со схода снежного покрова и постоянно ведем мониторинг летом. Эта информация передается в МЧС, размещается у нас на сайте, с ней можно ознакомиться в любое время», - объяснила начальник самарского Гидрометцентра Людмила Анурова.

На сегодняшний день на территории области второй и третий классы пожароопасности, это самый низкий уровень. На 28 мая может установиться уже третий класс на всей территории области.

«Чрезвычайный класс - пятый. Он набирается, когда сумма среднесуточных температур воздуха превышает 10 000 градусов. По прогнозам Гидрометцентра, май будет около нормы или чуть выше», - пояснили специалисты.

Количество пожаров растет

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре Олег Пижамов привел статистику по пожарам за последние несколько лет.

В Самарской области работает система обнаружения и тушения лесных пожаров.

«За 2023 год зарегистрировано 1302 пожара. Погибло 18 человек, травмировано 38, в том числе четверо детей. Спасено 164 человека, эвакуировано 2058 человек. По сравнению с 2022 годом заметен спад: количество пожаров уменьшилось на 27%, число погибших - на 41%, а травмированных - на 27%. Но первый квартал 2024 года вызывает тревогу. Количество пожаров – 254. На них погибло 9 человек, травмировано 12».

По данным регионального МЧС, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается рост: количество пожаров увеличилось на 1%, число погибших - на 22% (с 7 до 9 человек), травмированных - на 33% (с 8 до 12).

С начала 2026 года в Самарской области произошло уже 449 пожаров. Это почти на 15% больше, чем в прошлом году. Погибли 18 человек, еще 23 получили травмы.

Основные причины, по данным МЧС, не меняются: это неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и проводки, а также детская шалость.

Особый противопожарный режим

Заведующий сектором пожарной безопасности Управления гражданской защиты администрации Самары Олег Елин напомнил, что на территории города действует особый противопожарный режим:

«Разведение открытого огня запрещено, будь то садовое товарищество, территории общего пользования или гаражные кооперативы. В том числе для приготовления шашлыков».

Исключение составляют стационарные мангалы из кирпича или других негорючих материалов.

«Если у людей оборудован стационарный мангал и мангальная зона отделана негорючими материалами, это приравнивается к стационарному приготовлению пищи. В таких условиях жарить шашлык можно», - рассказал Елин.

По его словам, есть организации, которые предоставляют оборудованные мангальные зоны.

«За небольшую плату можно прийти с семьей и быть уверенным, что после вас ничего не загорится», - отметил он.

А вот переносные мангалы использовать нельзя.

«Искры при ветре могут разлететься на десятки метров. Особенно сейчас, когда появится тополиный пух», - предупредил Елин.

«Сухая трава горит как порох»

Особая зона риска - леса в черте города. Специалисты напомнили, что на территории Самары очень много лесов. Это территории Кировского и Куйбышевского районов, где жители любят отдыхать, собирать грибы, ягоды. Но, к сожалению, неосторожное обращение с огнем, будь то брошенный непотушенный окурок или костер, может быть причиной возгорания. В 2025 году зарегистрировали 22 ландшафтных пожара на общей площади 3,68 гектара.

«Благодаря оперативным действиям площадь этих возгораний не очень большая. Но леса находятся в труднодоступных районах, где пожарной технике сложно проехать. В прошлом году для тушения привлекали вертолеты. В этом году ситуация спокойнее: пока произошло пять ландшафтных пожаров на площади 2,14 гектара. Основной крупный случился в Красноглинском районе. Из-за неосторожного действия гражданина выгорело почти два гектара сухой травы. Она горит как порох, и при ветре распространение идет на очень большую территорию», - отметил Елин.

Опасность в том, что лесные пожары могут перекинуться на жилые районы.

Как защитить свой участок от огня

Администрация Самары призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

«У каждого собственника, будь то гражданин или организация, есть прилегающая территория. Если эта территория прилегает к лесу, она должна своевременно очищаться от сухостоя и мусора, чтобы лесные пожары не могли перекинуться на населенные пункты», - сказал Олег Елин.

При необходимости создаются минерализованные полосы, чтобы огонь не распространялся дальше по земле. Специалист также напомнил об опасности стеклянных бутылок, брошенных в лесу.

«Пустая бутылка на солнце работает как увеличительное стекло, и происходит возгорание. Вроде бы ничего не поджигали, пожар случился».

Самарцам напомнили, что при четвертом и пятом классах пожароопасности посещение лесов вообще запрещается.

Штрафы немаленькие

В условиях особого противопожарного режима наказания ужесточаются. Размер штрафа для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если нарушение повлекло пожар, повреждение имущества или вред здоровью - тогда от 40 до 50 тысяч рублей.

По словам представителя лесного хозяйства, по статье 8.32 КоАП РФ за нарушение в лесу, которое не привело к пожару, гражданину грозит от 40 до 50 тысяч рублей. Если пожар возник - тогда от 50 до 60 тысяч. Для юридических лиц суммы достигают миллиона рублей.

Также нарушителям может грозить уголовная ответственность по статье «Уничтожение лесных насаждений по неосторожности». Ее санкции предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Видеокамеры с искусственным интеллектом

В Самарской области работает система обнаружения и тушения лесных пожаров. По словам представителя лесного хозяйства, в регионе 17 пожарно-химических станций, на которых более 170 единиц техники и более 300 бойцов, которые непосредственно участвуют в тушении.

Самые современные средства - это видеонаблюдение с искусственным интеллектом. В Самарской области создана региональная диспетчерская служба, которая уже достаточно давно и успешно функционирует. На территории региона установлены 55 видеокамер, которые в автоматическом режиме определяют угрозу с помощью искусственного интеллекта. Сигнал направляется диспетчеру для распознавания: действительно ли эта угроза существует или нет. Если имеется какая-то причина, выезжают специальные службы проверять, есть ли возгорание.

Кроме того, в 2024 году утверждено более 620 маршрутов патрулирования. Ежедневно на эти маршруты выходят от 40 до 48 человек, это группы лесных инспекторов. Они мониторят территории лесного фонда.

Также лесная охрана участвует в сходах граждан, которые проходят в сельской местности. Людям разъясняют правила, меры ответственности и как вести себя, если обнаружен пожар.