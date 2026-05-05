Убирать теплую одежду и высаживать рассаду пока рано: какие сюрпризы готовит погода жителям Самарской области в мае 2026 года

Весна в этом году пришла в Самарскую область рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область в начале мая пришло настоящее летнее тепло. В ближайшие дни столбик термометра будет держаться выше +20 градусов. Однако расслабляться пока не стоит. В середине месяца возможен откат к прохладной погоде. Об этом на пресс-конференции с журналистами 5 мая рассказала начальник самарского Гидрометцентра Людмила Анурова.

Прятать теплую одежду рано

Весна в этом году пришла в Самарскую область рано. Но тепло, с которого она началась в конце марта, было обманчиво.

«Март был очень теплым, апрель значительно превышал обычные значения, в отдельные декады температура была выше нормы на 7–8 градусов. В апреле прошли дожди, что хорошо для почвы и растительности: за месяц выпало 65% нормы осадков, а в некоторых районах выпало вообще около двух месячных норм. В целом апрель оказался на 2 градуса выше нормы», - отметила Анурова.

Май в Самарской области тоже начался с низких температур, но с 5 по 8 мая в регионе резко установится летнее тепло, и отметка термометра дойдет до плюс 21–26 градусов. Однако прятать весеннюю одежду рано.

Любителям огородов тоже стоит обратить внимание на прогноз. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Уже начиная с 9 мая ожидается влияние циклона, и температуры значительно понизятся. Если сейчас у нас плюс 23–26 градусов, то 10–11 мая будет 14–16 градусов днем». — предупредила Анурова.

По ее словам, 9 мая возможны осадки. С севера на регион движутся атмосферные фронты, поэтому в северных районах области будет прохладнее.

«Рассаду томатов высаживать рано»

Любителям огородов тоже стоит обратить внимание на прогноз. О том, когда и что сажать, рассказала Людмила Анурова.

«Я бы не советовала сейчас высаживать рассаду в открытый грунт. Семена моркови, свеклы сеять можно. А рассаду томатов, перца еще рано».

По словам Людмилы Ануровой, на 10–11 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы, хотя в некоторых районах их может и не быть.

Анурова также обратила внимание и на народную примету: «Скоро зацветет черемуха. В городе она уже цветет, а в огороде еще нет. Черемуха и холода - это известная примета. Очень часто в это время цветет черемуха и приходят холода».

Озимые в порядке, но сеять рановато

Что касается озимых, зимовка для этого вида культур в Самарской области прошла хорошо.

«Снега не так много было, но достаточно. Чуть больше, чем в прошлом году. Запасы влаги замечательные и в пахотном, и в метровом слое земли. Они как раз и обеспечивают развитие озимых», - сказала Людмила Анурова.

Правда, после обильных осадков некоторые метеостанции по региону отметили переувлажнение почвы.

«На глубине 10–12 сантиметров очень текучее и вязкое состояние почвы. Это немного сдерживает весенние полевые работы, потому что технике трудно зайти на поля. Пониженный температурный фон тоже сдерживает развитие культур. Но в целом с озимыми все в порядке».

А вот в соседней Саратовской области ситуация серьезнее:

«С 30 апреля там введен режим чрезвычайной ситуации. Саратовская область, как правило, страдает от дефицита осадков, но в этом году повсеместно все станции отметили переувлажнение почвы».

По словам специалиста, требуется немного времени, чтобы верхние слои почвы подсохли.

«Сейчас температурный режим повышается, и я думаю, что аграрии активно выйдут в работу и начнутся посевные», - отметила Анурова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал