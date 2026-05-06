Похитил пистолет у конвоира и устроил перестрелку: в Самарской области суд отказал участнику банды убийц таксистов в смягчении приговора

Суд оставил ходатайство члена банды, которая нападала на таксистов, без удовлетворения.

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел ходатайство Дмитрия Мясникова. Он известен как один из участников банды убийц таксистов. Преступники орудовали в Самарской области в начале 2000-х – они убивали водителей такси ради угона автомобилей. Их приговорили к лишению свободы на полвека. Но Мясников не теряет надежды на свободу. Недавно он подал ходатайство о замене срока на исправительные работы. Рассказываем, какое решение принял суд.

Выбили дверь авто и напали на конвоиров

Группировка, в которую входили Вячеслав Кокурин, Александр Романов, Дмитрий Мясников и, по некоторым данным, Сергей Васильев, орудовала в Самаре в ноябре-декабре 2002 года. Они нападали на таксистов: избивали, отбирали автомобили. Двое водителей погибли от рук преступников.

Задержать налетчиков удалось в 2003 году. После заседания в областном суде 23 сентября их везли в СИЗО, но туда они не доехали. Напав на конвоиров, подсудимые завладели табельным пистолетом и открыли огонь. Во время перестрелки был ранен один из сотрудников милиции. Арестованный Александр Романов погиб. Предполагалось, что именно он был организатором побега и руководил бандой.

Дмитрий Мясников и Вячеслав Кокурин сбежали, причем Мясников скрылся на автомобиле, который похитил во время побега. Прятались беглецы недолго: 26 сентября Мясникова нашли на чердаке одного из домов в поселке Рощинский. С собой у него был пистолет Макарова, который он отобрал у конвоира. Кокурин прятался в Самаре. Его задержали около домов на улице Советской.

10 октября и 2 декабря 2003 года областной суд признал Мясникова виновным по статьям 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), и 162 УК РФ (разбой с причинением вреда в крупном размере). Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. В августе 2004 года Ленинский районный суд увеличил срок до 25 лет лишения свободы – за побег из конвойного автомобиля и перестрелку. Сейчас он находится в ИК-3, но не оставляет попыток выйти на свободу.

Вторая попытка выйти на свободу

В феврале 2025 года Мясников подал ходатайство о замене оставшегося срока на исправительные работы. Но суд ответил отказом. В апреле 2026 года осужденный предпринял вторую попытку. Однако суд пришел к выводу, что он так и не встал на путь исправления.

«Осужденный в исправительном учреждении привлекается к оплачиваемому труду, однако за период отбывания наказания неоднократно допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», - рассказали в прокуратуре Самарской области.

4 мая Новокуйбышевский городской суд отказал Мясникову в удовлетворении ходатайства.

