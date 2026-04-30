Выпрашивал деньги на лечение матери и шантажировал: молодой поклонник развел 54-летнюю самарчанку на 1,5 млн рублей

История «любви» 54-летней жительницы Самары получила печальный финал. Ее 32-летний возлюбленный, ради которого она набрала долгов у родственников и знакомых, оказался подлым обманщиком. Мужчина просил у нее деньги на лечение якобы больной онкологией матери, а потом шантажировал. Женщина долгое время не решалась идти в полицию, но в итоге оставшись без 1,5 млн рублей обратилась за помощью. Теперь лжецу грозит уголовное наказание. Подробности – в материале «КП-Самара».

Перевод за переводом

Самарчанка познакомилась с мужчиной на работе, у них завязались близкие отношения. Через некоторое время поклонник попросил занять ему денег якобы на лечение матери, страдающей онкозаболеванием. Так как собственных средств у женщины не было, она взяла в долг у знакомых и перевела возлюбленному.

В октябре 2024 года мужчина сказал самарчанке, что перевел ей сумму, даже превышающую долг, якобы в знак благодарности за помощь. Однако деньги на ее банковскую карточку так и не поступили. По словам поклонника, это произошло из-за блокировки его счета. Под предлогом его активации он снова попросил дать ему в долг.

Жертва обмана поверила и согласилась в очередной раз перевести деньги. Возврата средств опять не последовало. Когда терпение женщины иссякло, она потребовала от возлюбленного выплатить ей весь долг. Тогда мужчина перестал быть вежливым и решил шантажировать свою партнершу тем, что распространит компрометирующие ее сведения среди родственников и знакомых. После потребовал очередную сумму.

Опасаясь за свою репутацию, горожанка еще некоторое время шла на поводу вымогателя и переводила ему деньги. В конце концов она решилась пойти в полицию. Заявление женщина написала в августе 2025 года.

Ждет суд

С осени 2024-го по лето 2025-го самарец смог выманить у своей жертвы путем обмана и шантажа 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали мужчину. Как выяснилось, его мать была здорова и никаких денег на ее лечение не требовалось. На самарца завели уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве. Расследование уже завершено.

По данным ГУ МВД по Самарской области, раньше мужчина уже был судим. Еще в 2000 году его привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда самарец на сайте знакомств с фотографией другого человека начал общаться с девушкой. Он представился жителем Москвы и под разными предлогами выманивал у нее деньги, в качестве причин называл финансовые трудности.

К уголовному делу также приобщили многочисленные квитанции о переводах денег, скриншоты переписки с обманутой женщиной и другие документы. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Известно, что мужчина частично возместил ущерб, вернув даме 200 тысяч рублей. В ходе расследования он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

