В Самарской области прошли концерты Басты фото: предоставлено "Комсомолке"

Василий Вакуленко, более известный как Баста, на этой неделе превратил Самарскую область в настоящую точку музыкального притяжения. Артист выступает здесь три дня подряд, выстраивая маршрут между Тольятти и Самарой и собирая полные залы на каждой площадке. 28 апреля он дал масштабное шоу в на «Лада-Арене», а уже на следующий день вышел на сцену Дворца спорта имени Высоцкого. Несмотря на насыщенный график, музыкант продолжает серию выступлений, впереди еще один концерт 30 апреля в Самаре, который завершит этот мини-тур по региону.

Аншлаг в Тольятти

В Тольятти на выступлении Басты был настоящий аншлаг, попасть в «Лада-Арену» стремился каждый, кто хотел увидеть своего любимого исполнителя вживую. Поклонники услышали как проверенные временем хиты, так и композиции из нового альбома, которые публика встречала с не меньшим энтузиазмом.

В перерывах между песнями Баста активно общался с залом, шутил и создавал легкую, почти домашнюю атмосферу, а камеры периодически выхватывали эмоции зрителей, транслируя их на большие экраны и делая каждого частью большого шоу.

«Ты первый раз на моем концерте? Вижу, что первый, поэтому так активно не хлопаешь. К нам мало кто возвращается второй раз, шоу здесь сомнительное. Сколько тебе лет? 26? Я в твои годы отрывался бы на танцполе», – шутил Баста со зрителями.

Василий Вакуленко играл на барабанах и пианино фото: предоставлено "Комсомолке"

«Она сказала «да!»

На концерте в Самаре зал тоже оказался переполнен. Это говорит о том, что интерес к Басте остается стабильно высоким.

Концерт Василия получился не только музыкальным, но и по-настоящему юмористическим. В перерывах между песнями артист легко переключался на формат импровизированного стендапа: шутил, общался с залом и реагировал на реплики зрителей. Его остроумные комментарии превращали концерт в динамичное шоу.

«Концерт был очень оживленный, Баста очень много шутил и взаимодействовал со зрителями. Это было очень приятно», – рассказывает поклонница Василия Вакуленко.

Артист в этот вечер удивил зрителей не только вокалом: он периодически садился за барабаны и пианино, добавляя живого звучания, а зал отвечал ему мощным хором, исполняя любимые песни в унисон.

Особую атмосферу концерту придали два трепетных момента, которые самарцы наверняка запомнят надолго. В одном из них на сцену вышла молодая пара для гендер-пати. Они передали артисту конверт с надписью «девочка», и в следующее мгновение зал окрасился в розовый цвет благодаря световому шоу, вызвав бурю эмоций у публики. Второй момент оказался не менее трогательным. На сцену поднялись парень и девушка, причем она явно не понимала, что происходит, и почему оказалась перед многотысячной аудиторией. Василий с улыбкой пытался разрядить обстановку и разговорить ее, полностью запутав.

На концерте был гендер-пати и предложение руки и сердца фото: предоставлено "Комсомолке"

«Вы муж и жена? Так жена или нет?», – спрашивал Баста.

Смущенная девушка не понимала, что за странные вопросы, и в момент, когда она отвернулась, парень встал на колено и спросил: «Ты выйдешь за меня?». Зал взорвался от восторга, все поздравляли пару с новым статусом жениха и невесты.

«На сцене исполнилась моя мечта, я бы тоже очень хотела такое предложение», – поделилась одна из зрительниц.