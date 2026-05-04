«Новые люди» в Самаре провели городскую ярмарку в поддержку активного долголетия

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Мероприятие объединило десятки мастеров старшего поколения, представивших жителям Самары изделия ручной работы и авторскую продукцию.

На площадке были организованы торговые ряды с декоративно-прикладным творчеством, текстилем, украшениями и домашней продукцией. Ярмарка сопровождалась музыкальной программой, чаепитием и живым общением, создав атмосферу открытого городского пространства для диалога и обмена опытом.

Ключевая задача проекта поддержка активного долголетия и создание возможностей для самореализации людей старшего возраста. Участники ярмарки получили возможность не только представить свои работы, но и найти новых клиентов, расширить круг общения и почувствовать востребованность своего труда.

- Жить по-новому» не про декларации, а про конкретные действия. Через такие форматы партия показывает, что возраст не ограничивает человека ни в творчестве, ни в социальной активности, - отметил депутат Самарской Губернской Думы Роман Маркаров.

Партия «Новые люди» планирует развивать подобные инициативы, создавая в регионе устойчивые площадки для поддержки талантов и вовлечения жителей в активную общественную жизнь.